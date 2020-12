Nikolaj Læsø fik en overraskende besked fra landstræneren: - Jeg er sindssygt stolt

HÅNDBOLD:Nikolaj Læsø var det navn, som påkaldte sig flest løftede øjenbryn, da landstræner Nikolaj Jacobsen torsdag præsenterede den trup på 20 spillere, der skal deltage ved VM i Egypten i januar.

For hovedpersonen selv var udtagelsen dog gammelt nyt, for han fik allerede beskeden tidligere på ugen af Nikolaj Jacobsen.

- Det kom selvfølgelig lidt bag på mig, da jeg fik at vide, at jeg skulle med, for det er et skarpt felt med mange gode spillere, som jeg har konkurreret med, men jeg er sindssygt stolt af, at jeg skal være en del af det, siger Nikolaj Læsø.

Den 24-årige bagspiller kan se frem til sin slutrundedebut, men er i kraft af sin plads i Dansk Håndbold Forbunds udviklingstrup ikke et nyt bekendtskab for landstrænerduoen.

- Jeg har været i kontakt med Kronborg (assisterende landstræner Henrik Kronborg, red.) i en længere periode, fordi han har ansvaret for udviklingstruppen. Vi har haft en tæt kontakt om min udvikling, og for et par dage siden hørte jeg så også fra Niko (Nikolaj Jacobsen, red.), hvor han fortalte, at de gerne ville have mig med, siger Nikolaj Læsø.

Nikolaj Læsø kom til Aalborg Håndbold fra Århus Håndbold før denne sæson og har omgående indtaget en stor rolle hos de danske mestre, og derfor er udtagelsen også helt fortjent, mener Aalborg-træner Stefan Madsen.

- Jeg er både overrasket og ikke overrasket. Det er sjældent, at man kan komme helt udefra og så komme med til en slutrunde, som Læsø har gjort her, men med det spil, han har vist hos os, er jeg ikke overrasket.

- Han har leveret på et rigtig højt niveau gennem længere tid og også vist, at han kan gøre det mod de bedste hold, så det er fuldt fortjent, at han er med, siger Stefan Madsen, der i løbet af efteråret også har givet sit besyv med over for landstrænerduoen.

- Jeg har ikke snakket så meget med Nikolaj, men jeg har talt med Kronborg et par gange, men de har jo også selv kunnet følge med i, hvordan det er gået ham, siger Stefan Madsen.

Nikolaj Læsø viste sig senest frem på den helt store håndboldscene, da han 2. december scorede 10 gange i Champions League-nederlaget til Barcelona, og præstationer som den har formentlig vejet tungt i landstrænernes evalueringer.

- Jeg har fået at vide, at jeg er blevet udtaget på helheden. De har kigget på kampe fra sidste år i Aarhus og på kampe for Aalborg i år, men det hjælper selvfølgelig, at jeg har spillet godt i nogle af Champions League-kampene, siger Nikolaj Læsø.

Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen glæder sig over udtagelsen af Nikolaj Læsø. Arkivfoto: Claus Søndberg

Han skal dog formentlig stadig kæmpe hårdt for også at få spilletid ved VM på et dansk hold, hvor konkurrenterne blandt andre er Mikkel Hansen, Mads Mensah, Morten Olsen, Jacob Holm og Lasse Andersson.

Den danske VM-trup Målmænd: Niklas Landin, THW Kiel Kevin Møller, FC Barcelona Emil Nielsen, HBC Nantes Fløjspillere: Magnus Landin, THW Kiel Emil Jakobsen, GOG Lasse Svan, SG Flensburg-Handewitt Johan Hansen, TSV Hannover-Burgdorf Stregspillere: Anders Zachariassen, GOG Henrik Toft Hansen, Paris St. Germain Handball Simon Hald, SG Flensburg-Handewitt Magnus Saugstrup, Aalborg Håndbold Bagspillere: Henrik Møllgaard, Aalborg Håndbold Mikkel Hansen, Paris St. Germain Handball Morten Olsen, GOG Mads Mensah, SG Flensburg-Handewitt Jacob Holm, Füchse Berlin Lasse Andersson, Füchse Berlin Nikolaj Øris, Bjerringbro-Silkeborg Håndbold Mathias Gidsel, GOG Nikolaj Læsø, Aalborg Håndbold VIS MERE

- Jeg ved ikke, hvilken rolle jeg får, og det må vi se på, når vi møder ind. Uanset hvilken rolle jeg får, er jeg klar til den og vil være glad og stolt over den, siger Nikolaj Læsø.

Stefan Madsen er dog ikke i tvivl om, at Nikolaj Læsø har det, der skal til for at begå sig på det danske landshold.

- Han skal bidrage med det, han bidrager med hos os. En masse power og en masse mod til at tage beslutninger, også når det ser svært ud.

- Men han skal nok ud i den samme øvelse, som da han kom til Aalborg fra Århus. Han gik fra en rolle til en anden og uden at vide, hvad planen er, går jeg ud fra, at det er lidt det samme nu. Han skal suge en masse erfaring til sig, men han skal også huske at spille det spil, der har ført ham hertil, siger Stefan Madsen.

For Aalborg Håndbold er udtagelsen også glædelig, fordi den endnu engang har bevist, at det er en karrierefremmende arbejdsgiver.

- Vi vil gerne være et sted, hvor vi ikke er bange for at sige, at vi vil vinde, men vi vil også gerne udvikle de spillere, vi får ind i folden. Mange af de spillere, vi har fået ind, har fået muligheden for at prøve sig af større steder, og vi er selvfølgelig også stolte over, at vi har været med til at flytte Læsø fra ligaspiller til landsholdsspiller, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold bliver ved VM-slutrunden desuden repræsenteret af Henrik Møllgaard og Magnus Saugstrup, mens også Flensburg Handewitts Simon Hald er med i truppen. De to sidstnævnte er begge opfostret i Aalborg Håndbolds ungdomssystem.

- Magnus var specielt i starten af sæsonen helt fantastisk. Der vil altid komme op- og nedture i løbet af en sæson, og på grund af strukturen på vores hold, har han også fået lidt mindre spilletid på det sidste, men det er fuldt fortjent, at han er med.

- Simon har været gennem en slem skade (ødelagt korsbånd, red.), men jeg glæder mig virkelig over, at han selv, landsholdsstaben og Flensburg mener, at han er klar til at deltage i januar, siger Stefan Madsen.