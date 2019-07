Nikolaj Lyngø vender hjem til Jammerbugt

FODBOLD: Sidste efterår var midterforsvarerer Nikolaj Lyngø udlejet fra AaB til Jammerbugt FC. Det førte til et spændende tilbud fra USA, hvor Nikolaj Lyngø har tilbragt det seneste halve år. Nu er den unge midterforsvarer tilbage i den blå trøje.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Vi har holdt kontakten, og Nikolaj havde et stort ønske om at komme hjem til Jammerbugt FC. Et ønske vi i klubben delte, fortæller Jammerbugt FC cheftræner, Bo Zinck, og fortsætter:

- Nikolaj er fyldt med godt humør, han er en vindertype og i det hele taget en god fodboldspiller, som passer godt ind. Da Nikolaj forlod klubben i vinters, var han blandt rækkens absolut bedste midterforsvarere, og han har kæmpe kompetencer.

- Nu håber vi, at vi sammen kan gøre Nikolaj endnu bedre og videreudvikle ham til et højere niveau. Nikolaj har udviklet sig i AaB, men er jo en af vores egne, da han også har spillet her i ungdomsårene. Så det er på alle måder en fantastisk nyhed og jeg er virkelig glad for, at dette er lykkedes.

- Det vidner også om den kvalitet vi som klub efterhånden kan tilbyde, at vi kan tiltrække spillere af denne kaliber. Men der er også folk i og omkring klubben, som har gjort et godt stykke arbejde, for at få det her til at ske.

Nikolaj Lyngø var ikke i tvivl om sit næste skridt i fodboldkarrieren, og nu ser den unge og sultne forsvarsspiller frem til at tage hul på sæsonen.

- At vende tilbage til Jammerbugt FC lå som det første stik i kortene. Det er en klub, som jeg kender og var meget tilfreds med på alle parametre i forbindelse med mit seneste ophold her. Ord som tryghed og respekt er ting, som jeg har vægtet højt, forklarer Nikolaj og uddyber;

- Mine personlige ambitioner er, at jeg skal finde tilbage til det niveau, jeg forlod klubben med, og så lægge på i forhold til det. På den længere bane vil jeg yderst gerne prøve at opnå en ny fuldtidskontrakt. Så der skal lægges på og kæmpes en vis del ud af bukserne, hvis den drøm skal realiseres, lyder det fra ham, inden han runder af med at sætte ord på sine forventninger på holdets vegne til den komme sæson.

- Mine ambitioner for holdet er, at vi vender tilbage med den attitude og vinderstime, som var her, da jeg forlod klubben i vinters. Og med det afsæt, regner jeg med, og håber på, at vi 100 pct. kan spille op mod rækkens store drenge i kampen om en oprykningsplads.

Nikolaj Lyngø vender tilbage til Jammerbugt FC efter et kortere ophold hos Jimmy Nielsens Hartford Athletic i den amerikanske USL