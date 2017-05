Nikolaj Markussen erstatter skadet Lauge

En fodskadet Rasmus Lauge har forladt håndboldlandsholdets lejr forud for søndagens kamp mod Ungarn i Aarhus.

AARHUS: Onsdag blev Nikolaj Markussen sorteret fra på det danske herrelandshold i håndbold, men søndag aften kan den tårnhøje bagspiller fra Bjerringbro-Silkeborg komme på banen, når Danmark møder Ungarn i EM-kvalifikationen.

Nikolaj Markussen er nemlig blevet genindkaldt efter en fodskade hos Rasmus Lauge.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund i en pressemeddelelse.

Fysioterapeut Thomas Padkær Petersen uddyber om Rasmus Lauges skade:

- Rasmus har døjet lidt med efterveerne af, at han slog venstre fod, da han fik en stregspiller ned over sig i den tyske Final 4 i sidste måned.

- Han har taget det roligt siden da og har derfor ikke mærket noget til skaden det sidste stykke tid.

- Den seneste uges træning og kamp har dog gjort, at foden lørdag aften begyndte at reagere.

- Da vi ikke havde sporet bedring her til morgen, valgte vi at handle hurtigt, så vi kunne nå at få skrevet en erstatning på holdkortet inden det tekniske møde klokken 10 søndag formiddag, siger Thomas Padkær Petersen.

Skadede Rasmus Lauge scorede en enkelt gang, da Danmark torsdag aften spillede 25-25 i Ungarn i Nikolaj Jacobsens første kamp som dansk landstræner.

Søndagens kamp mellem holdene på dansk grund begynder klokken 20.30 i Aarhus.

/ritzau/