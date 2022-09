Nøglesejr til Mors-Thy Håndbold i sand gyser

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold hentede fredag aften den anden sejr på stribe i HTH Herreligaen, da de på udebane vandt den vitale bundduel mod Nordsjælland med 26-25.

Afgørelsen faldt godt to minutter før tid, da Lasse Pedersen fra fløjen sendte kampens sidste mål i kassen. Siden formåede ingen af holdene at score, og målmand Rasmus Henriksen spillede en afgørende rolle med en flot redning 45 sekunder før tid.

Med sejren er Mors-Thy Håndbold nu på fire point for fem kampe og ligger blot ét point bag TTH Holstebro på det ottende og yderste slutspilsmandat.

Nordsjælland - Mors-Thy 25-26 Håndbold, HTH Herreligaen

Stillinger undervejs: 0-2, 6-4, 9-8, (12-9), 12-15, 15-19, 19-19, 23-21, 24-24

Topscorere, Nordsjælland: Tim Rantala 4, Jeppe Cieslak

Mål, Mors-Thy: Lasse Pedersen 7, Frederik Bjerre 5, Marcus Midtgaard 4, Tim Sørensen 3, Axel Franzén 2, Mads Thymann 1, Nicolaj Spanggaard 1, Andreas Nielsen 1, Victor Norlyk 1, Marcus Norrbrink 1

Begge hold startede opgøret i et ekstremt opskruet tempo, og det var lidt mere, end spillerne kunne administrere. Den ene tekniske fejl afløste indledningsvis den anden, men det var hjemmeholdet, der først fandt kvaliteten og bragte sig foran 6-4 efter 10 minutters spil.

Niels Agesens mandskab kan ikke argumentere for, at Nordsjælland-målmand Jimmy Andersen stod godt, for han havde ikke en eneste redning i kampens første kvarter. Det var simpelthen Mors-Thys spillere, der selv smed boldene væk eller forbi mål.

Nordsjælland sagde tak for det uskarpe angrebsspil og udbyggede føringen til 8-5 efter godt et kvarters spil.

Den føring holdt de frem til pausen, hvor der stod 12-9 på måltavlen i Helsinge, og det var en flok småfrustrerede Mors-Thy-spillere, der gik i omklædningsrummet.

Lynstart på halvleg

Anden halvleg startede til gengæld ekstremt opløftende for nordvestjyderne, der fik to hurtige reduceringer sendt i kassen ved Tim Sørensen, inden Lasse Pedersen på et straffekast udlignede til 12-12.

Efter endnu en redning fra Rasmus Henriksen kunne Marcus Midtgaard bringe Mors-Thy foran, og det blev også 14-12 og 15-12, inden der var spillet syv minutter. Imponerende seks ubesvarede scoringer blev det til fra Mors-Thy.

Rasmus Henriksen stod med en redningsprocent på 30 i Helsinge og bidrog dermed solidt til sejren. Arkivfoto: Torben Hansen

Føringen toppede ved 19-15, men siden sneg fejlene sig tilbage i spillet, og indskiftede Frederik Andersson i Nordsjælland-målet tog pænt for sig. Derfor kom Nordsjælland midtvejs gennem anden halvleg atter på omgangshøjde ved 19-19.

Niels Agesen tog en timeout hos Mors-Thy i forsøget på at få sat skik på tropperne, men det var lettere sagt end gjort. Victor Norlyk fik først et skud blokeret og kastede siden bolden i armene på en modstander, og med 10 minutter tilbage af opgøret var Nordsjælland i front med 22-20.

Axel Franzén fik lavet et par vigtige stregscoringer i kampens sidste 10 minutter, og fem minutter tilbage kunne Frederik Bjerre udligne til 24-24. Derfra viste Mors-Thy sig for en gangs skyld som de mest kølige i en nervepirrende slutfase og kunne tage den lange vej hjem med to lune point i bussen.