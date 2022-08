Nøglespiller er tvivlsom inden Randers-kamp

FODBOLD:Da AaB trænede fredag formiddag, var det en næsten fuldtallig AaB-trup, der var på træningsbanen på Hornevej. Det var kun Daniel Granli og Josip Posavec, som ikke var med.

Daniel Granli har været med hele ugen, hvor han har trænet for sig selv. Mest af alt kedelige løb og øvelser, der ikke har omfattet en fodbold, og det er tvivlsomt, om han når at blive klar til søndagens udekamp i Randers.

- Det kommer og går lidt med Granli, så jeg håber, at han snart er helt frisk igen, men lige nu er han skadet, siger Lars Friis.

Josip Posavec var heller ikke i fredagens træning, men det er er der som sådan ikke noget dramatisk i. Han er lidt sløj, så de næste 24 timer må afgøre, om han når at blive klar til at spille i Randers.

- Jeg regner med, at han er med i lørdagens træning, og så må vi se, hvordan det ser ud. Det er klart, at hvis han ikke træner lørdag, så bliver det svært at udtage ham til kamp søndag, siger Lars Friis.

Mens der altså er udsigt til minimum et skadesrelateret afbud til søndagens kamp, kan AaB-træneren glæde sig over, at man ikke har nogen karantæneramte spillere.