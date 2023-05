Nøglespiller forlænger i Thisted

THISTED:Det var en særdeles glædelig nyhed fra Thisted FC, da man kunne offentliggøre, at klubbens keeper Andreas Raahauge har forlænget sin kontrakt med to år.

Den kontraktforlængelse er den anden i rækken af forlængelser med nøglespillere. Tidligere på måneden blev anfører Asger Busts aftale også forlænget, så den gælder i næste sæson.

De to nøglespillere slutter sig dermed til de to største profiler i klubben Jeppe Svenningsen og Mikkel Agger, der også begge har kontrakt for den kommende sæson.

Derudover er der en masse spørgsmålstegn, som sportschef Peter Bechmann lige nu forsøger at få besvaret.

- Det bliver en travl tid, og ledige timer er i forvejen ikke det, jeg har flest af, men vi skal nok får det hele til at hænge sammen. Vi har planen klar, siger Bechmann, der kun agerer sportschef i sin sparsomme fritid.

Nogle forsvinder

I første omgang skal det afklares, hvem der skal have forlænget kontrakten, og hvem der er fortid i Thisted FC om få uger.

- Det er en proces, vi er godt i gang med. Vi forhandler med flere af spillerne lige nu, og så håber vi, at vi kan holde på stammen. Det er i hvert fald vores ambition, og det er også derfor man kan se, at vi har forlænget med Asger og Raahauge, forklarer Peter Bechmann.

Thisted kommer altså til at sige farvel til en del spillere, men det arbejdet med at finde nye ansigter er ikke helt nemt.

- Vi må bare konstatere, at Thisted ikke er Jyllands centrum, og vi får ikke lige et hold nye studerende hvert år, som man gør i Aalborg eller Aarhus. Til gengæld har vi gode faciliteter, og vi har et godt træningsmiljø, så det er de ting, vi skal bruge for at overtale spillere til at komme til Thisted.

Cheftræner Daniel Kristesen kommer med en fortid fra FC Midtjyllands akademi, og det betyder, at han har et indgående kendskab til talentmassen i de jyske ligaklubber på U19-plan. Det bevirker, at han kan være med til at gå ind og udpege de talenter, som Thisted skal forsøge at lokke til klubben. Derudover spiller han også en nøglerolle i rekrutteringen i almindelighed.

- Daniel har peget på de spillere, som vi går efter at forstærke os med. Der er ingen tvivl om, at han gerne vil have nogle boldspillende typer ind på holdet, så målet er, at vi kan lande to-tre forstærkninger hen over sommeren, samtidig med, at vi holder på vores stamme, siger Peter Bechmann.

Forårssæsonen har været en gratis omgang, da man rent tabelmæssigt er fanget i ingenmandsland. Der er milevidt op til holdene omkring oprykningsstregen, så det har handlet om at få spillet holdet sammen frem mod næste sæson. Herunder også at finde ud af, hvilke spillere der fortsat skal være en del af klubben.

- Det har været et forår for os, hvor vi har brugt kampene på at genopbygge os selv, efter det dårlige efterår vi havde. Vi har set, at vi har mange unge spillere på vej frem, og med de rette profiler til at bære holdet, så skal vi nok få en spændende trup til næste sæson, siger Peter Bechmann.