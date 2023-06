Nøglespillere manglede på stribe: Her er AaB-status inden skæbnekamp

Fire AaB-fans, de to AaB-koryfæer Jens Steffensen og John "Formand" samt en hund var mødt op til torsdagens AaB-træning for at følge forberedelserne frem mod lørdagens skæbnekamp mod Silkeborg.

Her blev de vidne til en træning, der sådan set forløb fint. Ingen nye skader og ingen nye skavanker, men der var dog et stort men.

Rasmus Thelander var ikke at se nogen steder, Daniel Granli og Lars Kramer traskede rundt i et par kondisko og var ikke en del af træningen. De havde være deres liggeunderlag med ud på plænen for at lave det, der mest af alt mindede om en restitutionstræning.

Allan Sousa trænede heller ikke med resten af holdet. Han kom i stedet ud fra styrkelokalet, da træningen var ved at slutte. Her var Sousa iført et pandebånd, der umiddelbart kunne kvalificere ham til at deltage i det nyligt afholdte karneval.

Sådanne observationer skaber helt naturligt spekulationer, men dem kan Oscar Hiljemark hurtigt mane i jorden.

- Vi skal ikke lægge noget i det. Vi har haft en lang sæson, så vi skal tage hånd om alle spillere, og det gør vi bedst ved at se på dem individuelt lige nu. Nu er det sidste kamp, og dermed den sidste træningsuge, så vi behøver ikke lægge noget i det. De skal nok være klar, siger Oscar Hiljemark.

Torsdagens træning gav ikke de store indikationer om, hvordan AaB stiller op i lørdagens kamp. Det blev til gengæld arbejdet lidt med tempoet i spillet, som Younes Bakiz også har efterlyst en forbedring af op til Silkeborg-kampen.

Lyngby-kampen er ude af spillernes bevidsthed, men der er en del læring fra den oplevelse, som AaB-bossen har fået proppet ned i rygsækken.

- Alt. Vi tager alt med fra den kamp. Det er hele kampen, vi skal have med og lære af. Det er lige fra, hvordan vi kommer ud til kampen, hvordan vi spiller, og hvordan vi reagerer. Evalueringen har været ekstremt vigtig, for den har været vigtig for, hvordan vi skal angribe Silkeborg-kampen, siger Oscar Hiljemark.

Han har et klart mål med træningstimerne, der leder op til lørdagens kamp. Der er nemlig nogle ting, som AaB-spillerne meget gerne skal kunne sætte v-tegn ud for, når de løber på banen.

- Det er så vigtigt, at spillerne vil spille kampen. De skal have en god fornemmelse, når de skal på banen, og vi skal ville vinde kampen mere end vores modstander. Vi har fokus på det mentale, for det taktiske element skal vi nok få på plads, siger Oscar Hiljemark.