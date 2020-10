Nørresundby får ny træner til årsskiftet: Erfaren nordjysk divisionstræner overtager

FODBOLD:Danmarksserieklubben Nørresundby FB har længe vidst, at de fra årsskiftet skal have ny træner, hvor den midlertidige løsning Allan Kjeldsen har meldt ud, at han stopper.

Ny mand i trænersædet bliver Henrik Larsen, der senest har haft stillingen som assistent i Vendsyssel FF under Johnny Mølby, indtil den duo blev afskediget i slutningen af sidste sæson.

Tidligere har Henrik Larsen haft cheftrænerjobbet i Vejgaard, ligesom han også har været assistent i divisionsklubben Thisted FC.

Efter en lang og grundig rekrutteringsproces i samarbejde med bestyrelsen og truppen, havde vi nogle meget specifikke egenskaber vi skulle lede efter ved en ny træner. Disse egenskaber og kvaliteter, besidder netop Henrik, så han har fra start været vores klare førstevalg. Det er helt fantastisk for os at det er lykkedes at lave en aftale med Henrik. At få så stor og succesfuld en kapacitet tilført klubben, er i min optik et kæmpe scoop, siger formand Thomas B. Jensen.

Også den nye træner er glad

- NFB er en klub med fantastiske faciliteter, som vi har planer om at opgradere til et endnu bedre niveau. Det sportslige setup vil også blive opgraderet således, at grundstenene er lagt for at forbedre det sportslige niveau. Jeg har lagt stor vægt på at teamet omkring holdet skal være på plads, i forhold til assistenttræner, målmandstræner, fysioterapeut, massør, holdledere. Her er der heldigvis allerede en del meget kompetente personer på plads, siger Henrik Larsen om sit nye job.

Han har lavet en toårig aftale med klubben.