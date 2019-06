Nørresundby misser oprykning og træner stopper

NØRRESUNDBY: Et dårligt forår i Danmarksserien i fodbold endte med at koste en tilsyneladende sikker oprykningsplads for Nørresundby FB’s herrer.

Fredag aften tabte Nørresundby 1-3 på hjemmebane til topholdet VSK Århus i næstsidste spillerunde.

Dermed forsvandt det sidste teoretiske håb om oprykning for mandskabet fra solsiden.

Desuden står det nu klart, at holdet efter sommerferien skal have ny cheftræner. Allan Kjeldsen, der siden han kom til fra Birkelse har ført Nørresundby FB fra Jyllandsserien til Danmarksserien, har selv valgt at stoppe.

- Mit civile arbejde tager mere og mere tid, og det at være træner i Danmarksserien kræver vildt meget. Så jeg er kommet til den konklusion, at der ikke er timer nok i døgnet til, at jeg kan bestride begge jobs, som jeg ønsker. Jeg vil ikke gøre noget 90 procent, siger Allan Kjeldsen i en pressemeddelelse fra klubben.

Formand Thomas B. Jensen sender træneren ud af døren med denne svada:

- Allan har tænkt på klubben som helhed, og siden hans ankomst, har vi virkelig udviklet os, så vi har været rigtig glade for hans fantastiske arbejde.

Assistenttræner Claus U. Thomassen og målmandstræner Lars Falk stopper også, så der venter klubbens formand Thomas Bunch Jensen og sportchef Claus Ottosen nogle travle uger med at finde de helt rette personer til at tage over.