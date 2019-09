Nørresundby slipper for Lucas Andersen i pokaldyst

FODBOLD:Nørresundby FB får ikke problemer med at stoppe formstærke Lucas Andersen i onsdagens pokalkamp mod AaB. Superligaholdet må undvære deres topscorer, da han bliver sparet til søndagens kamp mod AGF.

Lucas Andersen har været ramt af en overbelastningsskade i kølvandet på superligasejren over FCK, og det skulle være derfor, at han sidder over mod Nørresundby. Men cheftræner Jacob Friis forventer, at han er klar til weekendens kamp.

- Jeg er ikke nervøs for, at han ikke deltager i kampen mod AGF på søndag, lyder det fra AaB-træneren.

Foruden Lucas Andersen så må det nordjyske superligahold se bort fra Oliver Abildgaard, Lukas Klitten, Kasper Pedersen og Anders Bærtelsen, som alle sidder over med skader.

Kampen bliver spillet på Lindholm Høje Stadion med kampstart klokken 17.15.