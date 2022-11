Nogle ting ændrer sig aldrig: AaB-legender tabte DM-finale efter straffe

AALBORG:AaB-fans med hang til vinterdepression som følge af den nuværende superligastilling burde alle have fået ordineret en tur ud på Aalborg KFUM's anlæg lørdag eftermiddag.

Her kunne de nemlig have fået et gigantisk skud AaB-nostalgi, som burde tage de værste bekymringer over superligastilling og den historisk lange vinterpause, der venter.

Medicinen stod navne som Thomas Augustinussen, Rasmus Würtz, Kasper Risgård og Patrick Kristensen for. De fire AaB-legender repræsenterer til sammen 1344 superligakampe i den stribede trøje, og lørdag var de rygraden på det Aalborg KFUM-hold, der skulle forsøge at hjemtage DM-titlen i oldboys-fodbold.

Flankeret af navne som Jacob "Taz" Sørensen og Thomas Gaardsøe sendte det tankerne tilbage til de glade gulddage. Synet af Erik Hamrén og Kenneth Emil Petersen, der også havde fundet vej til anlægget for at lege tilskuere, gjorde, at det nærmest kun var Lynge Jakobsen, Jimmy Nielsen og Torben Boye, der manglede for at have fuld plade i AaB-legende-bingo.

Nok optrådte de mange tidligere AaB-profiler nu i den hvide KFUM-trøje, men der er bare nogle ting, der aldrig ændrer sig.

Rasmus Würtz fik naturligvis sit obligatoriske gule kort - dog for at sparke bolden væk. Thomas Augustinussen startede kampen på toppen, men ligesom i sin aktive karriere røg han længere og længere tilbage på banen i takt med, at kampen skred frem. Da kampen sluttede var han at finde i midterforsvaret.

Jacob "Taz" Sørensen var ligesom i sin superligatid meget let at genkende med sit karakteristiske bevægelsesmønster. Genkendeligheden blev også hjulpet på vej af en anderledes spillertrøje end alle holdkammeraternes, der spillede i helt hvide trøjer. "Taz" havde fået en trøje med blå ærmer, hvilket fortalte historien om, at nok var der en DM-titel på spil, men det var ikke under helt samme forhold, som da de mange tidligere AaB-spillere var under Ernst Damborgs kyndige holdleder-hænder.

Sidst, men ikke mindst, var der Thomas Gaardsøe. Han er fortsat dårlig til at acceptere nederlag. Den enorme vindermentalitet kom til udtryk, da KFUM var bagud. Gæsterne fra Hvidovre, der stillede med et hold, hvor Simon Richter var den største profil, var kommet i front i første halvleg.

Taktisk genistreg

Da alt skulle sættes ind på en aalborgensisk udligning, befandt Gaardsøe sig pludselig i front. Han havde ellers ageret stopklods i defensiven indtil da, men i bedste Emile Heskey-stil tonsede han nu på i angrebet, og det gav gevinst.

- Det nytter jo ikke noget, at vi har et angreb bestående af "Augo" og Patrick Kristensen. Derfor var jeg nødt til at komme frem i angrebet, og du kan også se, hvad der skete. Der gik et par minutter, og så havde vi scoret, og ja, jeg ved godt, at jeg kun havde tredjesidste fod på bolden, men alligevel, siger Thomas Gaardsøe, der som en kat til en hundeudstilling skabte panik i Hvidovre-forsvaret.

Nogle vil påstå, at det var stik mod al forventning, men af hensyn til det videre arbejdsklima vælger vi, at skrive, at Ripodstens fodboldekspert gjorde en positiv forskel, da Patrick Kristensen udlignede med under 10 minutter tilbage af kampen.

Med en flugter, der bragte mindelser om Marco van Bastens ikoniske 2-0-scoring i EM-finalen fra 1988, sørgede Patrick Kristensen for, at de mange hundrede tilskuere fik noget at klappe af.

Kampen gik i forlænget spilletid, og det var tydeligt, at det var hjemmeholdet, der havde flest kræfter i behold. Dog måtte keeper Thomas Buus Nielsen diske op med en klasseredning, men ellers var det nordjyderne, der sad på flæsket.

De to gange 10 minutters ekstratid gav ingen scoringer, og derfor var det fra 11-meterpletten, at det skulle afgøres. Med så mange tidligere AaB-spillere på holdet, havde man en lumsk anelse om, hvordan den ville falde ud, og ganske rigtigt. Der er bare nogle ting, der aldrig ændrer sig.

Aalborg KFUM endte som den tabende part, mens Hvidovre-anfører Frederik Krabbe kunne løfte DM-pokalen.

- Det er da megatræls, når man nu er kommet ud af pensionstilværelse og møder op for at ende med at få en sølvmedalje. Det samler vi jo ikke på. Jeg synes også, vi var det bedste hold, siger Thomas Gaardsøe, der sender sig selv direkte tilbage i fodboldpensionistrækkerne.

- Nu må det også være slut, men det er altså meget sjovt at komme ud i sådan en kamp, hvor der er noget på spil, siger Thomas Gaardsøe, der regner med, at de øvrige spillere på KFUM-holdet vil forsøge at vinde DM-guldet om to år.

Dog ikke næste år. Her spilles DM-finalen nemlig hos vinderen af øst-kredsen.