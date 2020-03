Nordamerikanere måtte haste hjem: Usikkert om de kommer tilbage til White Hawks

ISHOCKEY:Spredningen af coronavirus påvirker alt og alle, og situationen skal tages alvorligt. Den har allerede sat sine voldsomme spor i sportens verden.

Flere og flere turneringer på tværs af sportsgrene afslutter sæsoner på stribe, og sådan gik det også til i sidste uge, da resten af Metal Ligaen i ishockey blev aflyst - og siden da er nye tiltag og ændringer kommet i pendulfart.

Hos Frederikshavn White Hawks måtte man også tænke hurtigt, da statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte, at de danske grænser skulle lukkes.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at der var et par af vores spillere, som simpelthen var nødt til at skulle af sted. Vi har blandt andre to nordamerikanere, som var nødt til at tage af sted, inden grænserne lukkede, men vi har stadig nogle, der fortsat er i Danmark, fortæller direktør, Henrik Andersen.

Foruden at nogle spillere er taget retur til deres hjemlande, så er der også en hel del af dem, som sidder med en kontrakt, der udløber efter denne sæson.

Hvorvidt de bliver forlænget, eller hvordan White Hawks generelt forholder sig til nye kontrakter, er ikke noget, der skal meldes ud lige nu.

- Vi er i en situation, hvor vi ikke vil udtale os omkring rygter, om hvilke spillere vi har, og ikke har tænkt os at signe med. Vi forholder os i ro i et par uger. Det er også i respekt for alle klubber, at vi ikke melder noget ud i den situation, vi alle sammen er i, fortæller Henrik Andersen.

For ikke at havne i en dyb, økonomisk krise har White Hawks gjort, som mange andre sportsklubber rundt om i landet, også er begyndt at gøre: De sælger billetter til en kamp, som ikke skal spilles. En støttebillet.

Henrik Andersen fortæller, at de ikke har en bestemt målsætning med salget, de vil bare gerne sælge så mange billetter som muligt.

- Vi sætter nogle initiativer i gang, hvor man kan støtte os, så vi kan holde gryden lidt i kog. På stående fod ved jeg ikke lige, hvor mange vi har solgt, siden vi startede salget op for halvanden dag siden, men i går tror jeg, at det var cirka 500 billetter, siger Henrik Andersen.