Nordjyde bliver ny DBU-direktør

FODBOLD:Dansk Boldspil-Union (DBU) har ansat 45-årige Jakob Jensen som ny administrerende direktør.

Det oplyser fodboldforbundet på sin hjemmeside.

Jakob Jensen, som er født i Hjørring, kommer fra en stilling som departementschef i Beskæftigelsesministeriet og tiltræder senest i sit nye job den 1. april 2020.

Han overtager dermed den stilling, der blev ledig, da Claus Bretton-Meyer blev fyret i december 2018. I mellemtiden har Kenneth Reeh været konstitueret som administrerende direktør.

- Jeg glæder mig enormt meget til at blive direktør for Dansk Boldspil-Union. Jeg vil gå meget ydmygt til opgaven og vil som det første bruge al min energi på at lære medarbejderne, organisationen og de forestående opgaver og udfordringer at kende, siger Jakob Jensen.

Nordjyden har også erfaring fra andre lederstillinger i centraladministrationen.

Der var 68 ansøgere til stillingen som DBU-direktør.

Ifølge DBU-formand Jesper Møller var der mange kvalificerede iblandt dem, men Jensens erfaring var afgørende.

- Vi har valgt en ny direktør, der kommer med stor erfaring som topleder, med strategisk indsigt og erfaring i at arbejde i en politisk organisation med ildsjæle samt i komplekse forhandlinger, også i forhold til ligestilling, diversitet med mere. Og så har han stærke ledelsesværdier med fokus på fællesskab, engagement og ordentlighed, siger Jesper Møller.

/ritzau/