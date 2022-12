Stortalent er klar til den internationale scene

AALBORG:Man hører næsten de ikoniske linjer fra Frank Sinatras "My way", når man har hører Mikkel Redder fortælle om sin passion for fodbolddommergerningen. Han har nemlig gjort karriere på sin helt egen unikke måde. Den 29-årige nordjyde kan nu kalde sig FIFA-dommer.

Det er den foreløbige kulmination på en allerede imponerende dommerkarriere, der blandt andet indeholder en rekord for at være yngste mand til at dømme en superligakamp. Det gjorde Mikkel Redder, da han blot var 24 år og 237 dage.

Den kometkarriere har på ingen måde stået i stampe, og nu er næste trin på karrierestigen taget. Og det er et stort trin, for i fremtiden kommer Mikkel Redder til at samle godt med bonuspoint hos diverse flyselskaber. Han skal nemlig ud at dømme internationalt.

- Det er bare fedt, for nu at sige sig som det er. Det er det samme, som når et dansk hold kvalificerer sig til Europa. Det summer af liv og stolthed. Det er lidt det samme for os dommere. Det er kæmpestort at komme ud på den internationale scene, og nu skal jeg jo starte et sted, siger Mikkel Redder.

I første omgang er det som kategori 2-dommer på internationalt plan, hvor der er tre kategorier. Jakob Kehlet er den højest rangeret danske dommer, men Danmark har ikke haft en dommer i elitekategorien siden 2010, da Claus Bo Larsen sluttede karrieren.

Drømmen er dog ret klar for Mikkel Redder. Nordjyden der nu er indrangeret til at dømme U-slutrunder, U21-landskampe og de tidlige kvalrunder til de europæiske klubturneringer, har en krystalklar ambition.

- Jeg drømmer om at dømme en gruppespilskamp i en af de store klubturneringer. Allerhelst Champions League. Hvis jeg en dag kan høre Champions League-hymnen, så vil jeg have nået mine drømmes mål som dommer, siger Mikkel Redder.

Et stort mål

Lige nu og her er han imidlertid mest af alt glad for at have booket billetten ud i Europa.

- Det er et af de store mål, jeg har opnået. Det er en konfirmering af hårdt arbejde og gode præstationer. Det er også en anerkendelse fra DBU af, siger Mikkel Redder, der har trådt de første skridt ud på den internationale scene i denne sæson.

- Det er en helt ny dør, jeg går ind ad. Jeg er så heldig, at jeg har fået lov til at snuse lidt til det, fordi jeg er med på Morten Kroghs hold. Vi har været en del ude at dømme internationalt, og det er bare en stor oplevelse hver gang, siger Mikkel Redder, der har ageret som fjerdedommer i den forbindelse.

Mikkel Redder er netop blevet FIFA-dommer, og den 29-årige nordjyde træder dermed ind i verdenseliten på dommersiden. Foto: Claus Søndberg

Med udnævnelsen til FIFA-dommer kan Mikkel Redder se frem til travle uger. I forvejen dømmer han i snit en kamp i Superligaen hver anden runde, og hver anden runde er han typisk at finde i VAR-vognen. Ind imellem er der også nordjyske seriefodboldspillere, der får glæde af at have en nu internationalt licenseret dommer til at fløjte.

- Jeg kunne godt gå ud at dømme noget seriefodbold, og det har jeg også gjort for nyligt, men der er også andet i livet end fodbold, så det er ikke den typiske rutine, siger Mikkel Redder, der også skal finde tid til at være familiefar og ægtemand. Der er ingen tvivl om, at de nye stjerner på skulderen betyder flere rejsedage og dermed tid væk fra familien, men den del er klappet af og clearet med fruen og ikke mindst den øvrige del af familien, der er god til at bakke op, når Mikkel Redder er optaget af dommergerningen.

- Det er hun med på. Hun bakker mig op. Det er blevet lidt af et familieprojekt. Hvis jeg bare har en gave med hjem fra lufthavnen, så går det nok, lyder det fra en grinende Mikkel Redder, der ser frem til de "engelske uger", der venter i fremtiden.

- Det bliver super med flere kampe og uger med midtugekampe. Det har jeg det fantastisk med. Hvis jeg kan lave noget med fodbold hver eneste dag, så vil jeg gerne det. Jeg knuselsker fodbold, påpeger Nordjyllands dygtigste fodbolddommer.

Arkivfoto: Bente Poder

Minder om en fodboldspiller

Netop på grund af passionen for sin gerning er Mikkel Redder helt som en fodboldspiller også ramt på stoltheden og humøret, hvis den forrige præstation ikke har levet op til forventningerne.

- Det er nok ikke så meget anderledes end med spillerne. Hvis jeg har haft en mindre god periode med dårlige præstationer, så trækker det også mere på hjemmefronten. Det er hårdt, og der bliver snakket lidt mere om tingene.

- Det er svært at lægge fra sig, hvis jeg har lavet en fejl, der har været kampafgørende. Det er blevet bedre, efter VAR er kommet, for det tager det værste væk. Jeg har en 24 timers-regel. Der går på, at 24 timer efter kampens slutning er jeg videre. Så er kampen lukket ned.

At være fodbolddommer i dagens Danmark er mere end nogensinde før et præstationsorienteret erhverv. Derfor er det at være fodbolddommer også blevet noget, som stort set er en fuldtidsbeskæftigelse.

- Vi har fået nogle forbedrede vilkår hos DBU, som gør, at jeg har valgt at gå all in. Jeg har nogle få timer som spinning-instruktør, men ellers er det dommergerningen, som jeg bruger tiden på.

Foto: Claus Søndberg

På sin vis er det at være topdommer det samme som at være professionel fodboldspiller. Skulle man være i tvivl, så burde man tage et kig på Mikkel Redders kondital, der kvalificerer ham til at udfylde rollen som den løbestærke midtbanemotor på et hvilket som helst superligahold.

- Hvis det er min Garmin-måler, så løber jeg 12 kilometer i løbet af en kamp, men ellers er det i hvert fald 10 kilometer, siger Mikkel Redder, der deler en egenskab med den pensionerede tennisstjerne Roger Federer. Der ingen af de to, der for alvor ser ud til at svede, når de løber rundt på en bane.

- Fysikken spiller en stor rolle for mig. Jeg løber rundt med 22 spillere, der er toptrimmede, og så sender det et godt signal, jeg også er fit og kan tage en sprint i minut 90. Det gælder jo hele tiden om, at jeg får de rigtige vinkler, så jeg kan få de rigtige indtryk og få taget de rigtige beslutninger, pointerer den nye FIFA-dommer.

Få fejl er lig succes

Som dommer er Mikkel Redder blevet beskrevet som en dygtig kommunikator, og ikke mindst en dygtig kampafvikler. Superligaspillerne respekterer ham, og det skyldes en helt særlig evne til at lede kampene med et verbalt overskud.

- Fingerspitzgefühl er en vigtig ting for mig. Den evne har jeg måske, fordi jeg er født ind i en fodboldfamilie. Jeg har spillet rigtig meget fodbold, og jeg har i det hele taget bare brugt meget tid på en fodboldbane, og så tror jeg, jeg er en menneskekender, så jeg kan tilpasse mig de omgivelser og mennesker, som jeg har med at gøre på den enkelte dag.

Gode nordjyske værdier blandet med en sund portion tro på egne evner gør Mikkel Redder til en person, der har udviklet et brugbart lag teflon overfor pres og kritik fra omgivelserne.

- Til at begynde med var jeg nok lidt en drengerøv, der kom op. Nu er jeg blevet mere voksen og hviler mere i mig selv. Jeg er blevet mere ligeglad med, hvilke holdninger folk har til mig. Jeg har fundet ud af, at det ikke er Mikkel Redder men ham inde i sort, som de er sure på, siger Mikkel Redder.

Mikkel Redder kommer helt sikkert til at stå her en del oftere i fremtiden. Foto: Claus Søndberg

I stedet går han ud at nyder at være manden, der potentielt kan komme i centrum, men som optimalt lever somme skyggetilværelse, som Elisabeth gjorde i begyndelsen af Matador-serien.

- En kamp er en fest for mig. Jeg elsker at være derinde. Jeg er bare mig selv. Jeg skal ind at lave noget, som jeg er god til. Det kunne være spændende at åbne op for vores kommunikation. For det ville give et indblik i vores professionelle arbejde, siger Mikkel Redder, der har tænkt sig at angribe sine kommende internationale opgaver på præcis samme måde, som han har gjort det i sine hidtil 68 superligakampe.

- Det gælder bare om at hakke nogle gode kampe af derude, og når man spørger; hvad er gode kampe? Så er det kampe, hvor jeg ikke laver fejl, siger Mikkel Redder.

Så er vi tilbage ved Frank Sinatras ikoniske sang, der blandt andet indeholder linjen: I did it my way. Nogenlunde sådan håber Mikkel Redder at kunne se tilbage på sin dommerkarriere, der som tidligere nævnt meget gerne må komme til at indeholde ledelsen af en Champions League-kamp. I første omgang er det dog, Sinatras berømte strofer, der fylder. Det var nemlig den sang, som hans farfar, der i øvrigt levede sit liv efter. Det samme gør Mikkel Redder i dag.

- Jeg skal være tro mod mig selv, og jeg skal være den, som jeg har været indtil nu. Om det så er nok til at få mig til tops er jeg ikke sikker på, men det må vi jo se. Når jeg kigger mig selv i spejlet, så skal jeg kunne se, at det er Mikkel Redder.