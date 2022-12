Nordjyde er nu officielt FIFA-dommer

AALBORG:Der venter mange spændende opgaver i fremtiden for Mikkel Redder. Den 29-årige dommer med de nordjyske rødder er nu officielt FIFA-dommer.

Rent praktisk betyder det, at han skal ud at dømme internationale kampe. Mikkel Redder, der er udråbt som et af det mest lysende danske dommertalenter, fik sin debut i den danske Superliga i juli 2018. Siden er det blevet til 68 superligakampe, en masse ros og overraskende lidt kritik.

Måske derfor er han nu klar til at tage næste skridt på karriererangstien. I første omgang betyder udnævnelsen, at Mikkel Redder kan komme ud at dømme internationale kampe på U-niveau samt i de tidlige kvalifikationsrunder til de europæiske klubturneringer.

Mikkel Redder bliver den syvende danske FIFA-dommer på herresiden. Han kommer i selskab med Jakob Kehlet, Jakob Sundberg, Mads-Kristoffer Kristoffersen, Morten Krogh, Peter Kjærsgaard og Sandi Putros.

I juledagene bringer Nordjyske en større artikel med Mikkel Redder, hvor han blandt andet forholder sig til VAR, pres fra omgivelserne og ikke mindst ambitionerne for fremtiden.