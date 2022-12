Nordjyde får landstræner til at øjne en vej ud af talentkrise

JÖNKÖPING:Måske gik det en smule under radaren, men talentudviklingen i dansk ishockey oplevede en lille succeshistorie i denne uge.

Tirsdag meddelte HV71 i den bedste svenske række, at den havde skrevet en tre år lang, professionel kontrakt med den blot 17-årige frederikshavner Oscar Fisker Mølgaard.

Efter at han i efteråret blev rykket op fra juniorrækken, er nordjyden fra årgang 05 ved at etablere sig på førsteholdet og har allerede scoret tre gange i en liga, der er blandt Europas stærkeste.

Mølgaard er lige nu det lysende navn i en lovende dansk talentgeneration, der stadig har alderen til U18-ishockey, men som alligevel udgør en stor del af U20-landsholdet, der fra søndag og en lille uge frem spiller VM på næstbedste niveau.

- Vi har udtaget et meget ungt hold med mange spillere, der også spiller på U18-landsholdet. Vi bygger for fremtiden, og der kommer mange gode spillere nedefra. Det kan vi se nu, siger U20-landstræner Jens Nielsen.

I lidt mere end et år har den tidligere landsholdsforward haft det overordnede ansvar for talentudviklingen i dansk ishockey.

Han har flere gange udtrykt bekymring for dansk ishockeys sportslige fremtid, efter at de seneste talentårgange har savnet både kvalitet og bredde i toppen.

Det siger sig selv, at en længerevarende talenttørke på et tidspunkt vil true A-landsholdets status som topnation. Men noget tyder på, at der er lys forude.

- Årgang 02 var en tung årgang, der havde det svært internationalt og tabte mange landskampe. Der kom ikke rigtig noget. Men det gør der nu.

- Det kommer selvfølgelig lidt i bølger. Men der bliver også lavet et godt stykke arbejde i klubberne. Her på landsholdet kan vi ikke gøre så meget ud over at hjælpe spillerne lidt, siger Jens Nielsen.

Han noterer sig også, at klubberne i det langt mere konkurrenceprægede miljø i Sverige igen er begyndt at interessere sig for danske teenagere.

Ikke kun Oscar Fisker Mølgaard har succes øst for Kattegat. En stribe andre fra årgang 05 og 06 gør det godt i de svenske juniorrækker.

- Der kommer flere til næste år fra årgang 07. Det ved vi allerede nu. Det begynder at gå den rigtige vej igen, og det er et godt tegn, siger Jens Nielsen.

Det er altså blandt de helt unge, at danske ishockeytalenter skal findes i denne tid.

I en ideel verden skulle U20-landsholdet bæres af profiler fra den ældste tilladte årgang. Men kun en tredjedel af de 27 spillere i den danske bruttotrup er født i 2003.

Det betyder nok, at man ikke skal forvente, at Danmark spiller med om oprykning, selv om B-gruppen er blevet svagere efter Rusland og Hvideruslands udelukkelse.

- Det er nok ikke realistisk denne gang. Norge og Kasakhstan er rigtig gode. De andre, Frankrig, Ungarn og Slovenien, er vel hold, vi skal slå eller i hvert fald spille lige op med, siger landstræneren.

Holdsammensætningen gør til gengæld, at der er store forventninger til U18-landsholdet, der spiller B-VM i april næste år. Her kan en stribe af spillerne også være med.

- Vores U18-hold har i mine øjne stor chance for at rykke op i A-gruppen, mener Nielsen.

