Nordjyde har taget Europa med storm: Nu venter den ovale bane

MOTORSPORT: Den nordjyske racerkører Lasse Sørensen skal i den kommende weekend ud for lidt af en oplevelse, når han får debut på den specielle ovale racerbane - den bane, der især benyttes i den amerikanske Nascar-serie.

I den forgangne weekend blev Lasse Sørensen udråbt som den helt store sensation i europæisk Nascar, da han sejrede på banen i Most i Tjekkiet, men banen i Holland, som han skal prøve kræfter med i den kommende weekend, er hans første forsøg på den ovale bane. I det hele taget er der kommet enormt fokus på den unge nordjyde.

Med fire sejre og to podieplaceringer har han taget Nascar-serien med storm. han vandt sit første løb og dobbeltsejrede på den legendariske engelske Brands Hatch-bane.

I Holland i weekenden foregår løbet i Venray. Den ovale bane er en halv mile lang.

- Jeg glæder mig til at prøve at køre på en rigtig oval bane. Det er ligesom det, bilen i virkeligheden er bygget til. Jeg ved godt, at det bliver svært, specielt er der nogle med erfaring fra USA, som nok vil presse på. Jeg kører for mesterskabet, så derfor gælder løbet på Venray ikke mest om at vinde, men om at få flest mulige point ind på kontoen. Det skal nok blive vildt, da betonbanderne står lige opad banen, så fejl straffes kontant, siger den unge nordjyde.

Lasse L. Sørensen har de sidste to år kørt DTC sammen med Team Flexlease.nu Strøjer Tegl, og vandt allerede mesterskabet i sit første år. I 2014 vandt han det Franske F4 mesterskab, og i 2013 blev han kåret som Dansk Banesports Talent. Yderligere er han lillebror til Aston Martin-fabrikskøreren Marco Sørensen, som i 2016 vandt VM for professionelle sportsvogns kørere i ”Danetrain”, sammen med sin makker Nicki Thiim - de to er også faste makkere ved Le Mans, hvor Marco Sørensen i år kørte sig til Pole Position i kvalifikationen, men hvor selve løbet blev en trist oplevelse.