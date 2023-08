Nordjyde i ulykke: Bilen rullede rundt fire gange og brød i brand

Ulrik Linnemann fra Skivum ved Himmerland konkurrerer til daglig mod nogle af verdens bedste rallycross-kørere, men efter weekendens løb i Tyskland er fremtiden i sporten uvis for nordjyden.

Her var han søndag impliceret i en alvorlig ulykke, hvor hans rallybil rullede rundt fire gange og derefter brød i brand. Heldigvis kom Ulrik Linnemann hurtigt ud af bilen og i sikkerhed, og han kunne efterfølgende selv gå fra stedet.

- Hvor er jeg glad for at vågne op i min egen seng, trods det grimme uheld i går. Vi har en onboard video, som vi kommer til at dele, men den er ret ubehagelig selv for mig selv at se, skriver han mandag på sin Facebook-side.

Selvom Ulrik Linemann fysisk er okay, er hans WW Polo i den grad ukampdygtig. Det stiller nordjyden i en svær situation, hvor han kan få svært ved at fortsætte i løbsserien, FIA World Rallycross Championship.

- Ulriks store ulykke ved finaleløbet på Estering i Tyskland har gjort fremtiden meget usikker. Det kræver økonomisk støtte, hvis Ulrik skal tilbage i europamesterskabet, og vi søger derfor jeres hjælp. Ethvert bidrag, stort som lille, betyder meget for os og kan bringe os tættere på startstregen, lyder det fra hans team, Linnemann Motorsport.

Nordjyden blander sig i toppen af rallycross-mesterskabet, og det haster derfor med den økonomiske hjælp, hvis han skal nå at få bilen klar til næste løbsweekend.

- Der er allerede mange søde venner, som har givet et bidrag. Det betyder virkelig meget for mig at komme videre efter dette. Af hjertet tak til dem, som vil være med til at hjælpe, siger Ulrik Linnemann i sit seneste opslag.