Nordjyde scorede vanvittige 16 gange mod Aalborg Håndbold

Aalborg Håndbold var tæt på at smide sejren til Skjern Håndbold lørdag eftermiddag, eller det var nærmere en vis Lasse Mikkelsen, der var ved at tage den fra nordjyderne

Lasse Mikkelsen er selv fra den nordjyske by Hjallerup, og har tidligere tørnet ud for det, der dengang hed AaB Håndbold. Han scorede lørdag surrealistiske 16 gange mod et af de bedste hold i Europa i form af Aalborg Håndbold, men det tager han meget roligt.

- Vi var en del ude, så der var en del ansvar til mig og en del billetter. Det gik fint, og jeg havde tur i den - ja, det var godt, siger Lasse Mikkelsen med den klassiske nordjyske beskedenhed.

- Jeg tror ikke, at jeg nogensinde har scoret 16 gange som senior, tilføjer han med et lille smil.

De mange mål kom på flere forskellige måder, hvor playmakeren virkelig fik vist hele repertoiret. Det var alt fra langskud, kontraer, gennembrud og straffekast, hans mål kom fra, og samtidig var han også kampens bedste i forhold til assists, som han leverede fem af.

Det må være en speciel bedrift som nordjyde at komme tilbage til sine rødder og levere en præstation af den kaliber, og lidt specielt var det da også for Lasse Mikkelsen.

Kampfakta HTH Herreligaen Aalborg Håndbold - Skjern Håndbold 38-36. (21-19) Stillinger undervejs: 4-2, 8-7, 13-11, 17-12, 21-18, (21-19). 25-21, 28-24, 32-28, 35-34, 36-36 Mål, Aalborg: Aron Palmarsson 11, Sebastian Barthold 7, Nikolaj Læsø 5, Lukas Sandell 4, Felix Claar 3, Benjamin Jakobsen 3, Jesper Nielsen 2, Kristian Bjørnsen 1, Rene Antonsen 1, Victor Kløve 1 Topscorer, Skjern: Lasse Mikkelsen 16 Udvisninger: Aalborg 2x2 minutter. Skjern 3x2 minutter Tilskuere: 4167 VIS MERE

- Det er nogen år siden, at jeg spillede i AaB, men jeg har selvfølgelig familie heroppe og en svigerfar, der holder med Aalborg, så lidt specielt er det da. Men ja, jeg fokuserer ikke rigtigt på det, det er så mange år siden. Mit fokus er på Skjern og at blive så god som muligt der.

Selvom han forsøgte at ændre slagets gang, vandt Aalborg Håndbold alligevel opgøret med 38-36, og han anerkender samtidig det stærke mandskab, der render rundt i Nordjylland for tiden.

- Aalborg Håndbold har klassespillere hele vejen rundt, og det er tydeligt, hvis man ikke helt er der, så bliver man snydt. Vi stod ikke distancen defensivt, men det var godt at mærke, hvilket tryk, der kommer fra sådan et hold. Vi kan lægge mange procenter på defensivt, så vi forhåbentlig kan stå imod i slutspillet og måske senere i medaljekampene.

Det var sidste kamp i HTH Herreligaens grundspil, og Aalborg Håndbold og Skjern Håndbold er endt i samme slutspilspulje, hvor de to andre hold er Fredericia og Mors-Thy.