Nordjyde starter forrest i Le Mans

MOTORSPORT: Nordjyske Marco Sørensen starter forrest i GTE Pro-klassen, når det legendariske 24-timers løb Le Mans lørdag skydes i gang.

Aston Martin-bilen med nummer 95, der udover Marco Sørensen også har Nicki Thim og britiske Darren Turner bag rattet, satte bedste tid ved tidtagningen torsdag aften, og det havde Marco Sørensen en stor del af æren for.

Med tiden 3:48.000 på den 13,626 lange rundstrækning sørgede nordjyden i den tredje og sidste del af tidtagningen for, at det er racerkøreren fra Svenstrup og hans to teamkammerater, der begynder forrest i GTE Pro-klassen.

Løbets anden nordjyske deltager Anders Fjordbach begynder som nummer 10 i LMP2-klassen.