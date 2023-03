Nordjyde stopper som DCU-formand

AALBORG:Nordjyske Henrik Jess Jensen er snart færdig som formand for Danmarks Cykle Union (DCU).

Efter syv år i formandsstolen genopstiller Henrik Jess Jensen ikke, når der 19. marts afholdes den årlige kongres i Danmarks Cykle Union, oplyser unionen i en pressemeddelelse.

- Udover mit formandskab i Danmarks Cykle Union er jeg på sjette år vicepræsident i den europæiske cykle union (UEC), ligesom jeg har sæde i UCI’s Management Committee, og jeg nu må erkende, at arbejdsmængden og omfanget af formandsposter som frivillig og ulønnet ikke er foreneligt med min fuldtidsbeskæftigelse og mit privatliv.



- Jeg har, som mange ved, en stor interesse i - og en berøringsflade internationalt, hvor jeg har været drivkraften i at arbejde for at skaffe store cykelevents til Danmark. Det tager tid, og det vil jeg gerne have højere fokus på, hvorfor jeg efter gensidig aftale med den nye formandskandidat vil tiltræde en funktion, hvor jeg varetager og har mandat til på vegne af DCU at sikre de internationale relationer og tiltrække store cykelevents til DCU, siger Henrik Jess Jensen.

Ny formandskandidat er Distrikt Sjællands nuværende distriktsformand Morten Anderson.