Nordjyde triumferede i Tjekkiet

GOLF:Den nordjyske golfspiller Martin Leth Simonsen hentede søndag sin første sejr på Challenge Touren.

Kaskáda Golf Challenge i Tjekkiet endte nemlig i en nordjysk triumf, da 30-årige Martin Leth Simonsen vandt turneringen i samlet 20 slag under par. Det var fire slag bedre end engelske Marco Penge, der blev nummer to, mens Jens Dantorp fra Sverige tog sig af tredjepladsen.

Martin Leth Simonsen lagde grundlaget for sin første professionelle sejr ved i torsdags at gå første runde i syv slag under par. Runderne fredag og lørdag var henholdsvis et og tre slag dårligere, og før søndagens sidste runde delte han førstepladsen med Victor Riu fra Frankrig og tyske Freddy Schott. De gik dog begge søndagens runde i fire slag over par, og derfor var der ikke nogen, der kunne true Martin Leth Simonsens sejr.

Sejren betyder, at nordjyden nu er nummer tre på Challenge Tour-ranglisten, og derfor ligger han til at få adgang til DP World Tour i den kommende sæson.

Martin Leth Simonsen havde sin golfopvækst i Ørnehøj Golfklub i Gistrup og repræsenterer i dag Aalborg Golf Klub. Inden den professionelle karriere spillede han collegegolf for University of Texas i El Paso.