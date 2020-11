Nordjyde vandt årtiets boksekamp - rasende modstander udvandrede

BOKSNING:Det var skreget ud til at være den største danske boksekamp i 10 år, da Pandrup Bokseklubs Frederik Lundgaard Jensen søndag mødte Nikolai Terteryan fra BK Wedala i Vejle i DM-finalen.

De to OL-kandidater gav også hinanden en hård letweltervægts-finale i Nørresundby Idrætscenter og havde hver sin opskrift med. Frederik Lundgaard satsede mest på kontrastød, mens Nikolai Terteryan var den mest frembrusende.

Selvom det var en tæt kamp, var alle tre dommere enige om at give sejren til den 24-årige Pandrup-bokser, og det fik en rasende Nikolai Terteryan til straks at forlade ringen. Den 19-årige Wedala-bokser følte sig bortdømt, men det forstod Frederik Lundgaard ikke helt.

Foto: Henrik Louis

- Jeg så det som en meget tæt kamp, men jeg synes også, det er fair, at jeg vandt. I første omgang fik jeg godt ram på ham med min slaghånd, så den mener jeg, jeg vandt. I anden omgang begyndte han at bruge sit jab godt og fik et overtag der. Tredje omgang var meget tæt, men jeg føler, at jeg landede flest slag, forklarer Pandrup-profilen.

NORDJYSKEs udsendte gav Frederik Lundgaard første omgang, mens Nikolai Terteryan klar vandt anden. Tredje var en mere åben slagudveksling, som var svær at score.

DM-guldet var nordjydens ottende i træk i seniorregi, og det 11. i træk, hvis man tæller ungdomstitlerne med. I forhold til sidste år havde Fredrik Lundgaard dog valgt at gå en vægtklasse op, for at få et første møde med landsholdskammeraten Nikolai Terteryan, som han træner med til daglig.

DM-finaler i boksning i Nørresundby Idrætscenter Foto: Henrik Louis

- Jeg gik en vægtklasse ned, da Nikolai blev seniorbokser, og flere har siden antydet, at jeg gjorde det, fordi jeg var bange for at møde ham. Så jeg ville gerne have den kamp og vise, at jeg ikke løber væk fra nogen som helst, siger Pandrup-bokseren, der dog fremadrettet vender tilbage til letvægt.

- Det gør jeg, fordi jeg vurderer, at mine chancer for at komme med til OL (i sommeren 2021, red.) er større i den vægtklasse, fastslår han.

Udover Frederik Lundgaard havde Pandrup Bokseklub kun tilmeldt U19-bokseren Malek Masoud til DM, og han tabte 3-0 i semifinalen til Leutrim Muli fra Grindsted.

Se flere billeder fra Frederik Lundgaards kamp og DM-stævnet: