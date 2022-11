Nordjyde vendte fjerduel mod topspiller

SOLRØD:Vendsyssel Elite Badminton vandt tirsdag aften over Solrød Strand i Badmintonligaens grundspil. Holdkampen endte 7-2 til nordjyderne, hvor begge herresingler blandt andet måtte ud i tredje sæt.

Dermed er vendelboerne på vej mod Final 4, som de i fjor vandt for første gang i klubbens historie.

Førstesinglen for Vendsyssel Elite Badminton var som vanligt Victor Svendsen, som havde stærk modstand. Hjørringenseren mødte nemlig irske Nhat Nguyen, der dette efterår har spillet sig ind i top-30 i verden for herrer. Alligevel fik VEB-profilen vendt matchen efter at have tabt første sæt, da han tvang ireren ud i et tredje samt afgørende sæt og vandt det markant med 21-11.

Med sejren på 7-2 får Vendsyssel Elite Badminton 10 point med over i grundspillet, hvor der resterer to runder. De spilles til februar, hvor Vendsyssel møder henholdsvis Skovshoved og Værløse. Inden de afsluttende grundspilskampe ligger vendelboerne på en tredjeplads.

Sejren over Solrød Strand var den femte ud af syv mulige i indeværende sæson.