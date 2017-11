Nordjyder blandt indstillede til Årets Sportsnavn 2017

DANMARK: Når DR 6. januar blænder op for "Sport 2017", så er en af aftenens hovedpriser Årets Sportsnavn, som uddeles af Jyllands-Posten og DIF. 15 kandidater er indstillet, og de repræsenterer 11 sportsgrene.

Senere i november skæres feltet ned til tre nominerede, og vinderen findes på sportsgallaen i Herning den 6. januar.

De 15 navne på kandidatlisten til Årets Sportsnavn 2017 har DIF og Jyllands-Posten udvalgt på baggrund af følgende kriterier:

Global konkurrence: Hvor udbredt er sportsgrenen og disciplinen, og hvor mange af de helt store idrætsnationer satser på den?

Konkurrencen på dagen: Et verdensmesterskab er typisk sværere at vinde end et europamesterskab. En konkurrence med deltagelse af resten af eliten er også sværere at vinde end en med mange afbud og skader.

Forløbet: Mange års målrettet arbejde frem mod en sejr taler for, at præstationen er mere fokuseret og mindre tilfældig end den pludselige sejr, som ingen havde regnet med.

Folkelighed: Udbredelsen af sporten i Danmark skaber større interesse og dermed et større pres. Samtidig er den interne, danske konkurrence hårdere. Dette kriterium indeholder også et kommercielt aspekt.

De 15 indstillede til Årets Sportsnavn 2017:

Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen, badminton, Viktor Axelsen, badminton, Amalie Dideriksen, cykling, Jakob Fuglsang, cykling, Christian Eriksen, fodbold, Kvindelandsholdet, fodbold, Emma Jørgensen, kajak, Maja Alm, orientering, Daniel Wagner, para-atletik, Lisa Gjessing, para-taekwondo, Cathrine Dufour, ridning, Lærke Berg Rasmussen og Christina Juhl Johansen, roning, Katja Salskov-Iversen og Jena Mai Hansen, sejlsport, Pernille Blume, svømning og Caroline Wozniacki, tennis.

Vinderen af Årets Sportsnavn modtager 75.000 kroner og indskriver sig i historiebøgerne sammen med en perlerække af de ypperste danske atleter.