Nordjyder endte lige under toppen i kampen om ishockeyens ironman

ISHOCKEY: Nordjyderne Kristian Jensen og Thomas Spelling var med i toppen til det sidste, da 18 danske Metal Liga-spillere – to fra hver klub – sammen med tre ligadommere var inviteret med til Ironman-eventen i Odense, der blev holdt lørdag i den lokale VinMedKant Arena på Fyn.

Både Spelling og Jensen var ganske godt med i samtlige fire discipliner i Odense, hvor spillerne først skulle gennem øvelser i maksimal styrke og eksplosiv styrke – eller groft sagt teste, hvor højt de kunne hoppe og hvor mange kilo, de kunne trække.

Efter en pause gik de 18 spillere og tre dommere på isen, hvor de skulle sprinte og til sidst dyste i den knaldhårde udholdenhedstest, som mange kender som bip-testen eller yoyo-testen.

Her faldt spillerne fra som fluer, indtil en anden frederikshavner, Mads Larsen, var tilbage sammen med SønderjyskE’s Daniel Nielsen, der endte med at være ”Last Man Standing”.

Efter den disciplin blev regnskabet gjort op, og Kristian Jensen endte på en fjerdeplads med Spelling lige i hælene på femtepladsen. Mads Larsen sneg sig i den samlede stilling ind i top ti, mens den sidste nordjyske aktør, Aalborgs Felix Scheel, endte i nederste halvdel.

Odense-spiller vandt Titlen gik til Odenses Yannick Vedel, der viste sig som den aktør blandt de deltagende, der kunne trække flest kilo i styrketesten – og i øvrigt placerede sig i top fem i samtlige fire discipliner. Magnus Koch fra Herlev tog andenpladsen, mens tredjepladsen gik SønderjyskE’s Daniel Nielsen.

Det var anden gang, Ironman-eventen blev holdt i dansk ishockey. Sidste år vandt Aalborgs amerikaner Aaron Harstad, men i år var det udelukkende danske spillere og dommere, der var inviteret.

- Fysikken er et utrolig vigtigt aspekt i ishockeysporten, og man kan vinde mange kampe ved at være forberedt og trænet korrekt. Med Ironman-arrangementet vil vi meget gerne sætte størst mulig fokus på det fysiske aspekt i spillet og samtidig skabe prestige omkring at være den stærkeste og bedst trænede aktør i sporten, siger Danmarks Ishockey Unions talentchef Olaf Eller.

Han havde eksperter fra Team Danmark til at assistere sig ved testerne i Odense, der markerede, at Metal Liga-starten for alvor nærmer sig. Sæsonpremieren er 6. september.