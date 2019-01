Nordjyder fik fornemme priser ved stort sportsshow

PRISUDDELING: Gitte Paulsen fra Lindholm Badmintonklub kunne smile stort på scenen under DR's store show SPORT 2018, der løb over skærmen lørdag. Her blev den mangeårige frivillig nemlig hædret med prisen som Årets Energibundt - en pris, der er stiftet af Ørsted og Danmarks Idrætsforbund som en hyldest til det fan-

tastiske arbejde, der lægges i idrætsforeningerne landet over.

Med prisen får Gitte Paulsen 75.000 kr., hvoraf 50.000 kr. går til Lindholm Badminton Klub og 25.000 kr. til hende selv.

- Jeg vil foreslå bestyrelsen, at vi bruger pengene til en træningslejr for børn og frivillige, fortæller Gitte Paulsen.

Fra 35 til 108 ungdomsspillere på en enkelt sæson. Det er hvad Lindholm Badminton Klub i Nørresundby er lykkedes med. Og Gitte Paulsen har opskriften.

- Du skal engagere forældrene - og de behøver kun at bidrage i små doser. Og så skal du ud til skolerne og vise børnene, hvilke gode muligheder der er i den lokale badmintonklub, fortæller Gitte Paulsen, der er tidligere elitespiller og nu formand for Badminton Nordjylland.

e-Boks, DIF og DR P4's Danskernes Idrætspris gik til Lykkeliga ved DR's store sportshow Sport2018 i Boxn. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Også den tidligere håndboldspiller Rikke Nielsens projekt LykkeLiga blev hædret ved den stortanlagte galla i Herning. Projektet fik Danskernes Idrætspris, der uddeles i samarbejde mellem DIF, DR P4 og e-Boks.

Lykkeliga er en håndboldliga for både fysisk og psykisk handicappede børn. Med prisen og æren følger 100.000 danske kroner.

– Tusind tak. Jeg har næsten ikke tid til at holde tale, for jeg skal jo kramme alle mine Lykkebørn her på scenen. Den her pris går til 557 nye håndboldstjerner og 257 frivillige trænere, som hver uge gør en kæmpe forskel. Tak, sagde en tydeligt rørt Rikke Nielsen på scenen til Sport 2018.

– LykkeLiga har formået at rykke sig milevidt på kort tid. En lang række foreninger har allerede ladet sig inspirere af konceptet, og udlandet har også vist interesse. Her er tale om et bæredygtigt koncept, der i høj grad spreder glæde i idrætsdanmark, siger formand for Danmarks Idrætsforbund, Niels Nygaard.