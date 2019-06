Jammerbugt gik på sommerferie med sejr

FODBOLD: Jammerbugt FC fik sat et fint punktum, da den nordjyske klub lørdag afsluttede sæsonen i 2. division.

I oprykningsspillet har Jammerbugt FC for længst udspillet sin rolle, men Bo Zincks tropper kunne trods alt glæde sig over, at det lørdag blev til en 2-1-sejr over Kolding IF, der allerede inden kampen i Pandrup var sikker på oprykning til 1. division.

Lasse Steffensen, der spillede sin afskedskamp for Jammerbugt inden sommerens skifte til Vendsyssel FF, bragte efter 17 minutters spil Jammerbugt foran 1-0. Gæsterne fik udlignet, men i kampens tillægstid sikrede Christian Rye Jammerbugt alle tre point, da han udnyttede et straffespark.

I nedrykningsspillet har Vejgaard Boldspilklub trods status som oprykkere reelt aldrig været truet af nedrykning, og lørdag hentede Vejgaard en 2-1-sejr i Dalum. Vejgaard har i modsætning til Jammerbugt en enkelt kamp tilbage, før ferien venter. Den spilles på lørdag hjemme mod Odder.