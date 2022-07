Nordjyder har kampprogrammet på plads

FODBOLD:Thisted FC og Jammerbugt FC kender nu programmet for den kommende sæson.

Fredag blev kampprogrammet for 2. division nemlig fastlagt. Jammerbugt FC, der i den forgangne sæson rykkede ned fra Nordicbet Ligaen, åbner sæsonen 6. august på udebane mod Kolding IF, mens Thisted FC går på banen til sæsonpremieren en dag senere, når Aarhus Fremad kommer på besøg i Thisted.

Det første indbyrdes møde mellem de to nordjyske hold spilles i Thisted fredag 16. september, mens returkampen i Pandrup først spilles 25. marts.

Der spilles 22 runder i grundspillet i 2. division, hvorefter turneringen deles op i et opryknings- og nedrykningsspil. De seks bedste hold får adgang til førstnævnte, mens de sidste seks hold skal kæmpe for at undgå nedrykning til 3. division.