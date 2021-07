Nordjyder missede podiet på Monza

MILANO:Det nordjyske motorsportsteam High Class Racing sluttede søndag for tredje VM-afdeling i træk på en samlet 12. plads i generalklassementet, da VM-serien i langdistanceræs sled gummi i seks timer på navnkundige Autodromo Nazionale di Monza - i folkemunde blot Monza - lige nord for Milano.

Nu er det ikke i dét regnskab, High Class Racing har sit primære fokus på i sæsonen; her jagter holdet først og fremmest topplaceringer i LPM2-klassen - særligt i feltet af Pro/Am-vogne, der tæller fem i det samlede felt på 12 LMP2-racere.

Med en fjerdeplads i Pro/Am-klassen søndag kunne det nordjyske hold ikke leve op til podieplaceringen i det forrige løb på Portimao-banen i det sydlige Portugal 11. juni, hvor Anders Fjordback, Jan Magnussen og Dennis Andersen krydsede målstregen på en tredjeplads i Pro/Am-feltet. High Class-raceren havde undervejs i løbet fat i tredjepladsen i Pro/Am-klassen, men mod slutningen af løbet fik holdet en "drive through"-straf efter nærkontakt med det polske mandskab í LMP2-raceren fra Inter Europl Competition.

Anders Fjordback sad knap tre timer bag rattet i det seks timer lange løb. Foto: Chris Vermeulen

Da sad Anders Fjordback bag rattet, og han fik søndag lov at arbejde hårdt for lønnen, for han sad næsten lige så lang tid bag rattet i den lukkede Oreca-racer som sine to medkørere tilsammen.

Lige knap tre timer havde Anders Fjordback foden på speederen, og det svarede til 93 af de i alt 196 omgange, High Class-raceren med #20 nåede rundt på den 5,7 km lange og særdeles hurtige bane i Monza i løbet af de seks timer.

- Vi fandt aldrig farten, og den straf, vi fik, gjorde det svært for os. Men sådan er racing, lød det efter løbet fra Anders Fjordback.

High Class Racing gik ind til denne sæson med ambitionerne om at vinde VM-titlen i Pro/Am-klassen. Halvvejs i serien ser det mål ud til at være vanskeligt at nå.

- En 9. plads i LMP2-klassen og en fjerdeplads i Pro/Am-feltet var afgjort ikke det resultat, vi havde håbet på, lød det fra en skuffet Jan Magnussen.