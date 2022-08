Nordjyder nød føringsbrølet trods irriterende nederlag

ISHOCKEY:Stemningen var elektrisk, da Danmark kom foran med 1-0 i VM-premierekampen i Frederikshavn mod selveste Sverige. Problemet var, at den elektriske stemning hurtigt kortsluttede.

Der gik nemlig kun 20 sekunder, så havde Sverige udlignet til 1-1.

- Det er ærgerligt, at vi ikke kunne holde dem fra at udligne så hurtigt. Vi skal være bedre i vores puckomgang. Vi kastede bare pucken væk alt for ofte, og så gav man pucken videre til næste spiller, som så kom under pres. Der skal vi være bedre, for vi gjorde det for svært for os selv i mange tilfælde, siger Josefine Jakobsen, der stammer fra Aalborg.

- Det var meget op og ned. Vi startede rigtig godt, men jeg ved ikke hvad der skete efter vores føringsmål. Der blev vi presset ned, og det var ikke planen. Vi kom tilbage og havde gode momenter i kampen, men samlet set var det ikke godt nok, siger Josefine Jakobsen, der er vant til at spille mod de svenske spillere, da hun til dagligt repræsenterer Djurgårdens IF i den bedste svenske række.

Skuffelsen lyste ud af den danske kaptajn, men hun havde dog overskud til at glæde sig over den oplevelse det var, at Danmark var kommet foran i en VM-kamp på dansk is mod hendes andet hjemland.

- Vi er her for at vinde, men bare brølet og jublen efter det første mål, var fantastisk at opleve, siger Josefine Jakobsen.

Nogenlunde samme skuffelse stod den danske VM-trups anden nordjyde også med.

- Det er ærgerligt, vi har tabt, men vi gjorde, hvad vi kunne, så vi skal op på hesten igen, så vi kan få point i de næste kampe. Nederlaget ændrer ikke på, at vi vil ud at have point i de næste kampe, og vi drømmer fortsat om en kvartfinale, siger Simone Jacquet Thrysøe.

Hun har efterhånden været med i en halv menneskealder, men VM-oplevelsen på hjemmebane er noget særligt.

- Det er fantastisk at få lov til at dele det her med familie og venner. Det her er noget af det største, jeg har fået lov at være med til, siger Simone Jacquet Thrysøe, der repræsenterer Aalborg Ishockey Klub.

Lørdag venter Tjekkiet på de danske kvinder, og søndag er det Ungarn, der skal besejres, inden gruppespillet lukkes tirsdag mod Tyskland.