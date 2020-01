Nordjyder ryddede bordet ved prisfest

HESTESPORT: Nordjysk travsports status som en magtfaktor i dansk travsport er velkendt, men dominansen var nærmest total ved trav- og galopsportens galla lørdag i Aarhus, fortæller Dansk Hestevæddeløb i en pressemeddelelse.

Af totalt 13 trav-priser gik de otte til nordjyske udøvere. Stærkest i billedet stod Gordon Dahl, som måtte på podiet tre gange. Dels som vinder af den tunge pris som årets træner foruden at lade sig hylde som træner for årets toåring Fossa og årets fireåring, derbyvinderen Dumbo.

De nordjyske prisvindere Årets 2-åring: Fossa (ejet af Stutteri Disney og trænet af Gordon Dahl) Årets 4-åring: Dumbo (ejet af Stutteri Disney og trænet af Gordon Dahl) Årets Træner: Gordon Dahl Årets Ældre Hest: Slide So Easy (ejet af Team Clemmensen og Christensen I/S) Årets Hest: Slide So Easy (ejet af Team Clemmensen og Christensen I/S) Årets Amatørtræner: Lindhardt Jensen Årets komet: Marita Berg Årets Montérytter: Marianne Mechlenburg VIS MERE

Såvel Fossa som Dumbo ejes af Stutteri Disney. Bag pseudonymet står den aalborgensiske forretningsmand Keld Gregersen.

- Selvfølgelig havde vi troet på, at vi kunne få nogle titler, men vi vidste jo ikke, hvordan man vurderer og giver point. Her efter at vi har fået titlerne, så er vi ualmindeligt stolte, konstaterede Gordon Dahl efter prisuddelingen.

Samstemmende fastslår både træner og hesteejer, at kåringen af Dumbo som årets fireåring vejer tungest – ikke mindst fordi det var en kategori med seks kompetente nominerede.

For Keld Gregersen kom der for alvor hul på ketchupflasken i 2019 og i særdeleshed ved gallaen. Efter at have ejet travheste i 40 år bød sæsonen ikke alene på den første nominering ved gallaen, men samtidig priser til både Fossa og Dumbo.

- I mange år har jeg stået på den anden side af hegnet og tænkt. Det at vinde derbyet må alligevel være det største. Pludselig selv at stå der var surrealistisk, siger Keld Gregersen om, hvorfor netop prisen til Dumbo har en særlig plads hos ham.

Selv med begge ben solidt placeret i den nordjyske muld har både Keld Gregersen og Gordon Dahl det som målsætning at få en endnu bedre sæson i 2020.

- Når vi står her i januar, er det klart, at målet er at lave 2020 bedre end 2019. Jeg ved godt, at det er meget vanskeligt og måske utopi, men det er målet og så tager vi den derfra, siger Gordon Dahl.

Dobbelt hæder til Slide So Easy

Også en anden nordjysk hesteejer-konstellation, Team Clemmensen og Christensen I/S havde en fest ved gallaen. Deres Slide So Easy blev ikke alene hædret som årets ældre hest, men samtidig som årets travhest i Danmark uanset alderskategori.

Dette efter et yderst succesrigt 2019 med otte sejre i 16 starter og indløbne præmier for ikke mindre end 2,4 mio. kr. Alene andenpladsen i The International Trot i september i New York indbragte 1,6 mio. kr. og er den største præmie til en dansk travhest nogensinde.

Der var ligeledes gallahæder til udøvere tilknyttet Racing Arena Aalborg i kategorierne årets amatørtræner (Lindhardt Jensen), årets komet (Marita Berg) og årets monterytter (Marianne Mechlenburg).

De nordjyske prisvindere hyldes endnu en gang i forbindelse med Racing Arena Aalborgs løb fredag den 31. januar fra kl. 15.45.