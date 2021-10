Nordjyder ser frem til et venskabeligt lokalopgør

FODBOLD:Det er ikke bare en duel om vigtige point i bunden af Nordicbet Ligaen, når Hobro IK fredag aften tager imod Jammerbugt FC.

Det er også endnu et nordjysk lokalopgør, hvor der er relationer på kryds og tværs af de to hold. Blandt andet for Hobro-træner Martin Thomsen, der i foråret 2017 tog hul på sin trænerkarriere i netop Jammerbugt FC, da han var spillende assistenttræner under den daværende cheftræner Lars Justesen, der nu er teknisk chef i Hobro.

- Jeg tænker tilbage på en rigtig god tid i en klub med mange gode mennesker, og de fleste af dem er der jo stadigvæk. Derfor glæder jeg mig også over den succes, de har haft. Jeg ved godt, at de er blevet en lidt anden klub, efter at de blev opkøbt i sommer, men set udefra virker det til, at de har været dygtige til at holde fast i de ting, de altid har stået for.

- Jeg kan heller ikke lade være med at holde det op imod, hvor de var, dengang Lars og jeg kom til klubben. Med Lars i spidsen blev vi hentet ind til et projekt, der skulle undgå nedrykning fra 2. division. Var vi mislykkedes med det, er det ikke sikkert, at de havde været i 1. division i dag, lyder det fra Martin Thomsen.

Efter den vellykkede redningsaktion forlod både Lars Justesen og Martin Thomsen dog Jammerbugt FC i sommeren 2017, da Bo Zinck efter en afstikker til Thisted FC igen satte sig i vendelboernes trænersæde.

- Det giver kampen en ekstra dimension, at folk kender hinanden på kryds og tværs, men ligesom når vi møder Vendsyssel, er der nogle rigtig gode relationer. Hobro er en fantastisk klub med nogle fantastiske mennesker.

- Jeg er selv fra Arden, så jeg har gået på handelsskole i Hobro, og jeg har også spillet i Hobro IK. Der er mange gode minder derfra.

- Når AGF møder Randers, har jeg ikke fornemmelsen af, at det er to hold, der elsker hinanden, men det er anderledes her. Vi vil gerne vinde, men det er ikke, fordi der er en masse fra fortiden, der skal hævnes. Når de ikke møder os, synes jeg bare, at det er fedt, når Hobro gør det godt, og det er min fornemmelse, at de har det på samme måde med os, siger Bo Zinck.

18. august spillede de to hold 1-1 i sæsonens første indbyrdes møde, men Jammerbugt FC har trods status som oprykker fået den bedste sæsonstart med 11 point i 12 kampe. Det er to point mere end Hobro, der dog har vist markant fremgang med fem point i de seneste tre kampe.

- De her nordjyske derbys betyder lidt ekstra, og vi vil også gerne slå Jammerbugt, men jeg er ikke i tvivl om, at det bliver en svær kamp. Vi har en rigtig god energi i øjeblikket, og det var selvfølgelig en forløsning, at vi fik vores første sejr i den seneste hjemmekamp mod Fremad Amager. Det tog vi med til Lyngby sidst, hvor vi også var tæt på at vinde, og vi vil gerne kopiere mange ting fra de kampe, siger Martin Thomsen.

Jammerbugt FC tabte i sidste weekend på hjemmebane til Hvidovre, men det kan ikke fjerne indtrykket af, at oprykkerne bortset fra en 0-6-afklapsning på hjemmebane til FC Helsingør har overrasket positivt.

- Når man rykker op, vil man altid være nervøs for, om man bliver smadret hver gang, men vi kan jo mærke på de andre hold, at de har stor respekt for os, og det er, fordi vi har gjort det godt.

- Offensivt mangler vi at score flere mål, men det, jeg er mest tilfreds med, er, at vi har været hurtige til at sætte et hold sammen med de mange nye spillere, vi har fået. Vi ligner en enhed, der vil dø med støvlerne på, siger Bo Zinck.

Der er kampstart på DS Arena i Hobro klokken 19.