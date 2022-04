Nordjyder var på finalekurs, men de må drømme videre

BORDTENNIS:Det lykkedes ikke for den fremadstormende nordjyske bordtennisklub B75 Hirtshals at kvalificere sig til klubbens første DM-finale.

Semifinaleserien mod Næstved fik ellers et perfekt afsæt, da vendelboerne lørdag vandt 5-3 på hjemmebane. I søndagens returkamp slog Næstved dog hårdt tilbage med en 5-1-sejr, og i mandagens tredje og afgørende semifinale fulgte sjællænderne op med en 5-3-sejr.

- Det var meget tæt, og vi havde også flere chancer for at gøre det til 4-4 i mandagens kamp, så overordnet set er jeg stolt af holdets præstation. De rejste sig flot efter nederlaget søndag, fortæller Daniel Christensen fra B75 til Bordtennisportalen.

Der var også respekt fra Næstved til de nordjyske semifinalister.

- - Det var et meget tæt opgør i dag, med mange kampe i femte sæt. Den bølgede meget frem og tilbage. B75 havde lavet nogle ændringer i holdopstilling, hvilket gjorde en klar forskel, siger sportschef Jeppe Spottog.

Hos nordjyderne kan fokus nu blive indstillet på den kommende sæson.

- Vi bliver ved med at drømme om at komme videre og vinde turneringen. Vi kigger på hvad vi kan gøre for at styrke holdet, uddyber Daniel Christensen fra B75 Hirtshals.

Næstved skal møde Roskilde i årets DM-finale.