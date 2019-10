Nordjyderne dominerer dansk ishockeylandshold

ISHOCKEY:Det første danske ishockeylandshold i denne sæson er i dag blevet udtaget, og den nordjyske landstræner Heinz Ehlers har ikke overraskende valgt at kigge mod Nordjylland for at finde grundstammen.

Hele syv spillere fra de to nordjyske ligaklubber, Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks, har fundet vej til truppen efter en forrygende sæsonstart, hvor de to klubber ligger nummer et og to i Metal Ligaen.

Fra Aalborg Pirates har Heinz Ehlers udtaget målmand George Sørensen, backerne Anders Krogsgaard og Sebastian Bergholt og forward Martin Højbjerg.

Landsholdstruppen Målmænd: George Sørensen, Aalborg Frederik Dichow, Malmö Backer Anders Krogsgaard, Aalborg Matias Lassen, Malmö Oliver Larsen, Björklöven Malthe Setkov, Malmö Morten Jensen, Kristianstads IK Mathias Røndbjerg, Kristianstads IK Emil Kristensen, EVZ Academy Sebastian Bergholt, Aalborg Forwards Mads Eller, Rødovre Nick Olesen, Södertälje Christian Wejse, Esbjerg Patrick Bjorkstrand, Villacher SV Nikolaj Krag-Christensen, Frederikshavn Martin Højbjerg, Aalborg Søren Nielsen, Frederikshavn Nicolai Meyer, Malmö Nicklas Andersen, Esbjerg Mathias Bau, Dornbirner EC Christopher Frederiksen, Frederikshavn Mathias From, MoDo Morten Poulsen, Herning Blue Fox VIS MERE

Frederikshavn White Hawks sender tre forwards med landsholdet, og det er Nikolaj Krag-Christensen, Søren Nielsen og Christopher Frederiksen.

Derudover er to nordjyder, der nu spiller i Sverige også udtaget. Det er forward Nicolai Meyer fra Malmö og forward Mathias From fra MoDo.

Desuden er Frederikshavns assisterende træner Frederik Åkesson udtaget som såkaldt guest coach.

Spillerne skal deltage i en trenationersturnering i Norge fra 7.-9. november, hvor modstanderen foruden Norge er Østrig.