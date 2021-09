Nordjyllands onde ånder: Vendsyssel også fældet af Brabrand

FODBOLD:De nordjyske fodboldhold står i kø for at glide i bananskrællen i denne sæsons pokalturnering for mænd. Kun AaB og Aalborg Freja er tilbage i turneringen, efter at Vendsyssel FF fra NordicBet Ligaen onsdag aften tabte til Brabrand.

Det aarhusianske 2. divisionshold vandt ikke ufortjent med 4-3 på hjemmebane over vendelboerne og fik dermed fulgt flot op på 1. runde, hvor de ekspederede Hobro IK ud efter straffesparkskonkurrence.

Brabrand startede også kampen mod Vendsyssel bedst, men efter 10 minutter fandt nordjyderne deres fødder. De var uden angriberen Wessam Abou Ali, der blev hentet på transfervinduets sidste dag, men de skabte chance på chance.

Især den debuterende midtbanespiller Parfait Bizoza var synlig i den periode, og forsvareren Xandro Schenk brød dødvandet i det 23. minut, da han headede et indlæg flot i nettet.

Brabrand gav dog ikke op, og inden pausen havde de vendt kampen på hovedet og bragt sig foran 2-1. Målmand Nicolai Vistisen, der fik chancen fra start hos Vendsyssel, kunne ikke klandres for nogle af målene.

Anton Søjberg (forrest) scorede for Vendsyssel, men lige lidt hjalp det.

Vendsyssel kom bedst ud til anden halvleg og fik hurtigt udlignet, da Tiémoko Konaté stjal bolden og serverede den for en anden debutant, Anton Søjberg, der udlignede til 2-2 på sin gamle hjemmebane. Faren Tom Søjberg sad i øvrigt på aarhusianernes bænk som cheftræner.

Brabrand fortsatte dog ufortrødent med at angribe, og Lasse Møberg bragte dem igen foran i det 67. minut, da Lasse Møberg sendte bolden i en blød bue over VFF-målmanden.

Indskiftede Diego Montiel så dog ud til at redde Vendsyssel forlænget spilletid, da han i det 82. minut sendte et flot langskud op i målhjørnet til 3-3.

Stadionuret havde rundet de 91 minutters spil, da Brabrand alligevel løb med billetten til tredje runde. Casper Lykke sparkede resolut et indlæg til første stolpe i nettet, og så kunne han tage en velfortjent æresrunde på Brabrand Stadion.