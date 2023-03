Nordjyllands største cykelløb - her kan du få et glimt af Vingegaards afløser

BJERGBY:Det bakkede istidslandskab omkring Bjergby, nord for Hjørring, og ikke mindst vejene i området bliver påskelørdag 8. april fyldt med farverige cykelryttere.

Det sker, når Cykle Clubben Hjørring (CCH) igen står bag første løbsdag af landevejsløbet 3 Dage i Nord og 1. afdeling af Campione Cuppen 2023.

Sidste år deltog ca. 680 cykelryttere i løbet i forskellige klasser fra U11 og helt op til H70, der er ryttere over 70 år - og til de allerbedste amatørcykelryttere. Dermed er det også ved et løb, som det i Bjergby, man kan spotte Danmarks næste store talenter.

- Jonas Vingegaard har deltaget i løbet her for nogle år siden, oplyser Jørgen Vendelbo fra CCH.

- De bedste ryttere, der er med, er dem, der ligger lige på vippen til at blive professionelle, forklarer han.

Gode steder at se på

Start og mål ligger på Peterspladsen, Præstevænget 1, Bjergby. Et godt sted at stå for publikum er før og efter starten på Skagen Landevej, hvor der ifølge Jørgen Vendelbo gode muligheder for at se rytterne. Men han nævner også et andet fint sted, nemlig Hellehøj, der med en højde på 89 meter over havoverfladen byder på en af de bedste udsigter i Vendsyssel.

Der er stadig åbent for tilmelding, så endnu ved CCH ikke, hvor mange der deltager, men i skrivende stund er tallet på 330. Det er p.t. deltagere fra Danmark, Norge, Sverige og Island.

- Det er som et lille Dana Cup, siger Jørgen Vendelbo med henvisning til de omkring 3000 mennesker, der den dag ventes at befinde sig i Bjergby, der normalt har godt 800 indbyggere.

Hårde ruter

Afhængig af alder, køn og klasse bliver rytterne sendt ud på tre forskellige ruter, der bliver mixet, så man opnår den ønskede længde.

For eksempel skal de bedste ryttere i alt køre 153,6 km. Og her bliver der budt på en rigtig hård oplevelse, hvis vinden er fra vest. Dertil kommer, at deres rute er meget kuperet. Det går op og ned hele tiden, og så er der en række skarpe sving og længere nedkørsler.

Sidste år deltog der ca. 680 cykelryttere i løbet omkring Bjergby. Foto: CCH

I Hanstholm og Klarup

3 Dage i Nord fortsætter 9. og 10. april, hvor der køres i henholdsvis Hanstholm i Thy og Klarup ved Aalborg. Der gives selvstændige point til cykelrytterne efter hvert løb, som indgår i Campione Cup 2023.

De 3 dage i Nord udgør en selvstændig Campione Cup, hvor der efter hver løb uddeles førertrøje i hvert felt.

I den samlede Campione Cup er der pengepræmier til nr. 1, 2 og 3. Og der er ens præmiestørrelser for kvinder og mænd. Præmierne uddeles i forbindelse med præmieceremonien ved Campione Cuppens 3. afdeling i Aalborg.

3 Dage i Nord arrangeres af Thy Cykle Ring, Aalborg Cykle-Ring og Cykle Clubben Hjørring.