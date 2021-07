Nordjysk altmuligmand runder skarpt hjørne

Michael Silberbauer er tilbage, hvor fodboldkarrieren sluttede.

Den tidligere fodboldspiller lagde i 2015 støvlerne på hylden i Schweiz, og nu har han igen fået job i alpelandet. Denne gang som assistenttræner i storklubben FC Basel.

Den 7. juli fylder nordjyden 40 år.

Med en sjældent set gennembrudsstyrke og en uopslidelig motor var Silberbauers talent allerede i en tidlig alder åbenlyst.

Efter at have tilbragt sine spæde fodboldår i den nordjyske klub Støvring IF drog han videre til det lokale fodboldflagskib AaB.

Kort efter årtusindskiftet fik han sin debut for AaB's superligahold, og herfra gik der kun to år, før debuten på det danske A-landshold blev en realitet.

Michael Silberbauer trådte første gang på græstæppet i Støvring i 1986. Foto: Lars Pauli

I januar 2004 blev spilleren med kælenavnet "Silber" købt af FC København, hvor cheftræner Hans Backe havde et godt øje til ham efter deres fælles tid i AaB.

FCK blev siden skiftet ud med hollandske Utrecht, og herfra fortsatte han i schweizisk fodbold - kun afbrudt af en enkelt sæson på leje i OB.

Sideløbende med klubkarrieren var Michael Silberbauer et skattet medlem af Morten Olsens landshold.

Landstræneren brugte Silberbauer på forskellige positioner, og han var blandt andet et af mange eksperimenter som afløser for Niclas Jensen på venstre back.

- Jeg er midtbanespiller til dagligt, men jeg har ikke noget problem med at hjælpe, hvis der er brug for det på andre pladser, sagde Silberbauer om sin fleksible rolle på landsholdet.

Til sin store skuffelse blev han udeladt fra truppen til VM 2010, men han tog revanche ved at være med, da Danmark to år senere var med ved EM, selv om det ikke blev til spilletid.

I alt blev det til 25 A-landskampe. Den sidste i oktober 2012.

Trænergerningen har allerede ført ham vidt omkring. I 2015 begyndte han som assistent i FC Biel-Bienne, og herfra gik turen til FC Luzern.

I 2019 fik han hovedansvaret i canadiske Pacific FC, hvor han var et lille års tid, før parterne gik hver til sit.

For et år siden blev han tilbudt et job i FC Midtjyllands ungdomsafdeling, og det takkede den tidligere fodboldspiller ja til.

Men allerede nu går turen igen videre, og spørgsmålet er, om tjansen som assistent i Basel kan føre til Silberbauers store trænergennembrud.