Nordjysk badminton-koryfæ skal hjælpe stortalentet Magnus fra Brønderslev til verdenstoppen

BADMINTON:Vendsyssel Elite Badminton kunne på et pressemøde et tirsdag eftermiddag præsentere Jan Ø. Jørgensen som klubbens nye assistenttræner, mens også Magnus Johannesen er hentet ind som nyt talent.

Han kommer til Badmintonligaen fra 1. division, da han skifter fra Aalborg Triton.

19-årige Johannesen, der er nummer 235 på verdensranglisten, leverede i februar sidste år noget af en sensation, da han vandt mod rutinerede Anders Antonsen i DM-kvartfinalen med cifrene 21-11 og 21-17. Sejren førte til international opmærksomhed og stor efterspørgsel på det unge talent.

- Jeg ser nogle gode muligheder heroppe, og vi spiller i ligaen, og jeg kommer selv heroppefra. At kunne spille et sted, hvor jeg føler, jeg har hjertet med, når jeg spiller, er noget af det, som har gjort, at jeg har valgt Vendsyssel Elite Badminton, siger Magnus Johannesen.

Derfor er det noget af en bedrift, at Johannesen nu bliver en fast bestanddel af Vendsyssel Elite Badminton.

- Jeg bliver utrolig stolt over, at VEB (Vendsyssel Elite Badminton) har oparbejdet et koncept, som kan tiltrække så gode spillere. De to største nordjyske badmintontalenter, det er Victor (Svensen) og Magnus (Johannesen), så for os er det en selvfølgelighed, at de vil spille i Vendsyssel den kommende sæson, samtidig med, at et et andet stort nordjysk badminton-koryfæ, nemlig Jan (Ø. Jørgensen) også er med indeover og tager dem med ind under huden, fortæller klubbens næstformand, Jacob Høyer Filt Juhl.

Ved den kamp udtalte Antonsen, der måtte se sig besejret, i øvrigt, følgende til TV 2 Sport.

- Han var god. Det var mit første møde med ham, og han sendte mig på røven nogle gange, som jeg nærmest kun er blevet af Anthony Ginting, Victor Axelsen og nogle af de andre, sagde Antonsen efter nederlaget.

Vendsyssel Elite Badminton havde tirsdag indkaldt til pressemøde med nyheder om den kommende sæsons hold i Badmintonligaen.

Efter sommerferien flytter Johannesen til København, hvor han skal have sin daglige gang på det nationale elitetræningscenter, der er beliggende i Brøndby. Et center, Jan Ø. Jørgensen selv har tilbragt mange år i sin karriere.

- Det føles fantastisk, at der er nye talenter, og at jeg kan hjælpe Magnus godt på vej. Hvis jeg kan være med til at hjælpe ham bare lidt, så vil det gøre mig rigtig stolt. Jeg håber, min viden og erfaring kan komme ham til gode, siger den nykårede assistenttræner.

Jan Ø. Jørgensens nye rolle går ud på at være med bag holdet.

- Der foregår mange ting, som man ikke lægger mærke til under en badmintonkamp. Jeg håber, jeg kan være med til at sidde fysisk bag banerne og hjælpe med de taktiske ting, men også i forhold til dynamikken og prikke til nogle af sponsorerne, siger Jan Ø. Jørgensen.

Johannesen skal præsentere VEB's anden herresingle, mens Victor Svensen rykker op som første herresingle.

Johannesens moster, Mette van Dalm (dengang Sørensen), vandt VM-bronze i 1999, så han er næsten vokset op i badmintonverdenen.