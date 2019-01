Nordjysk badmintonpar er blevet forældre

BADMINTON: De nordjyske badmintonspillere Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen, der de sidste mange år har dannet par både på og udenfor banen, blev lørdag forældre for første gang.

Parret fortæller således på Instagram, at Kamilla Rytter Juhl lørdag fødte en pige, der har fået navnet Molly.

Kamilla Rytter Juhl indstillede i juli sin badmintonkarriere som følge af graviditeten. Inden da havde de to nordjyder i mange år udgjort Danmarks bedste damedouble, og så sent som i marts vandt de All England.