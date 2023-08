Nordjysk cykeltalent vil frem i verden: Kæmpe drøm går i opfyldelse

Den unge nordjyske cykelrytter Sebastian Ryttersgaard får tirsdag opfyldt én af sine barndomsdrømme.

At køre Danmarks største etapeløb. Han er nemlig blevet udtaget til PostNord Danmark Rundt, hvis første etape begynder og slutter i Aalborg, hvor han er vokset op.

- PostNord Danmark Rundt er et løb, som jeg altid har drømt om at køre. Jeg har længe jagtet muligheden for, at det kunne lade sig gøre. At det så lykkes et år, hvor det også er på hjemmebane, det gør det ekstra specielt, fortæller 23-årige Sebastian Ryttersgaard.

Den nordjyske cykelrytter er vokset op i Aalborg, og har tidligere kørt for lokale Team Sparekassen Vendsyssel Aalborg. I 2021 skiftede han det lokale ungdomshold ud med det bornholmske kontinentalhold BHS PL Beton Bornholm. Det skete alt imens han tog sin bachelor i kommunikation og digitale medier, som han færdiggjorde i sommers.

- Det er jo selvfølgelig den umulige kunst at jonglere, men nu hvor jeg har færdiggjort min bachelor, så er der fuldt fokus på cyklingen, og jeg har haft mulighed for at træne hele sommeren. Så nu giver jeg den gas, og så må vi se, hvor langt jeg kan nå, fortæller Sebastian Ryttersgaard.

Sebastian Ryttersgaard (tv.) har tidligere kørt for det nordjyske cykelhold, Team Sparekassen Vendsyssel Aalborg. Arkivfoto: Claus Søndberg

Han har tidligere kørt DM og flere udenlandske ungdomsløb, men PostNord Danmark Rundt bliver en mulighed for at køre med de bedste ryttere. Han beskriver sig selv som en rytter, der godt kan lide at være i udbrud, og det håber han på bliver aktuelt tirsdag i Aalborg.

- Det er i hvert fald mit store håb at sidde i et udbrud. Hvis det kan lade sig gøre på hjemmebanen i Aalborg, så vil det jo være tæt på fuldendt, siger den unge udbryderkonge, der også glæder sig til at se familie og venner i publikum på hjemmebane.

- Det betyder alt. For mig er cykling ikke en individuel ting, og jeg har altid haft min mor, far og søster med til mine løb. Derfor er det også ekstra fedt, at det er på hjemmebane, så det bliver rigtig spændende, siger han.

Første etape af PostNord Danmark Rundt begynder neutralt fra Budolfi Plads, men starter for alvor på Nibevej, hvor rytterne skal konkurrere om point og etapesejren. Herefter kører rytterne forbi Nibe, Vegger, Sønderup, Suldrup, Rebild Bakker, Støvring og tilbage til Aalborg og Hasseris, hvor stigningerne Skovbakkevej og Nordtoft venter, før rytterne kører over målstregen.

- Generelt skal man ikke undervurdere etapen i morgen også i forhold til klassementet, fordi det ser ud til at det bliver hårdt hele dagen, siger Sebastian Ryttersgaard om den nordjyske etape.

Udover den lokale rytter, så kan publikum i Aalborg også opleve store stjerner som Mads Pedersen og Mattias Skjelmose, der kører for det amerikanske storhold Lidl-Trek.

PostNord Danmark Rundt kommer også til at påvirke trafikken i Aalborg og omegn hele tirsdag eftermiddag og aften.