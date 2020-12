Nordjysk klub drømmer om det perfekte år

FODBOLD:Jammerbugt FC har været lukket ned i store dele af den seneste måned, og fra 3. november og frem til og med fredag 19. november kunne spillerne slet ikke træne sammen.

Men siden den dag har de været samlet igen, og det er med ét mål for øje: At gå igennem 2020 uden et eneste nederlag.

Første delmål skal hentes onsdag, når 2. divisionsholdet tager imod Holstebro i en udsat pokalkamp, og hvis den vindes, skal de senere i december møde Randers FC's superligamandskab i samme pokalturnering.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg i hvert fald har gået og tænkt på det. Vi kan selvfølgelig stadig gå og sige, at vi er gået igennem ligaen i 2020 uden et eneste nederlag. Men der vil være noget særligt over det, hvis vi kan have et helt perfekt år, siger cheftræner Bo Zinck.

- Og jeg har det sådan, at når vi spiller i Pandrup, så kan vi slå alle. Vi er favoritter mod Holstebro, og det er en kamp, vi gerne skal vinde, og vi vil også meget gerne have vasket pletten væk fra den 2-2-kamp, vi spillede dernede tidligere på sæsonen, hvor vi absolut følte, at vi havde fortjent at vinde. Og sker det, kan vi kigge frem mod Randers. Det tror jeg faktisk, at begge hold gør lige nu, men vi skal jo lige slå hinanden først, siger træneren.

Jammerbugt-træner Bo Zinck føler, at spillerne stadig holder højt træningsniveau. Arkivfoto: Lars Pauli

Selvom Jammerbugt-spillerne altså i en periode ikke havde mulighed for at træne sammen, har Bo Zinck ikke kunnet se nogen nedgang i kvaliteten, siden truppen mødtes igen 20. november.

- Vi har kørt med fem træningspas om ugen, og jeg synes virkelig, det har set godt ud. Men én ting er selvfølgelig træning. Noget andet er, hvordan vi ser ud, når vi skal ud i en kamp. Men jeg er i hvert fald fortrøstningsfuld, siger Bo Zinck.

I alt har Jammerbugt FC spillet 21 tællende kampe i 2020 - uden at tabe. Selvom holdet ikke længere topper 2. division vest, fordi andre hold har spillet flere kampe, har det været et rigtig godt 2020. Og det vil ikke være skader, der holder mandskabet tilbage i de sidste kampe.

- Det er ret vildt. Når vi kigger ud over hele året, har vi faktisk ikke haft et skadesforløb på over én uge. Det er nærmest imponerende, men det gør selvfølgelig også trænerens job sværere, for det er aldrig sjovt at fortælle spillere, at de ikke skal spille. Men vi kan stille et godt hold - også selvom vi spiller med unge navne med henblik på fremtiden, siger han.