Nordjysk divisionsklub henter tidligere AaB-talent i Vejle

Der står 20 U-landskampe for Danmark på CV'et samt klubber som AaB og Vejle. Men nu venter der en ny udfordring for en ung nordjysk fodboldspiller, der skal have kickstartet seniorkarrieren.

20-årige Christoffer Ravn har efter et år i Vejle Boldkub valgt at vende snuden hjem mod Nordjylland. Han lander derfor i Vejgaard Boldspilklub, hvor planen er, at han skal byde sig til omkring klubbens 3. divisionshold.

Det er en tilgang, der skaber et kæmpe smil på sportschef Søren Andersens læber.

- Vi er stolte over, at vi kan tiltrække en spiller som Christoffer Ravn til vores klub. Vi har en forventning om, at han kan gå ind og hjælpe os med det samme, siger Søren Andersen om en nye venstreback.

Kontakten til Christoffer Ravn har været der i flere omgange, men nu er det lykkes at få et ja fra Ravn, der har været på kontrakt i AaB og senest Vejle. I Vejgaard bliver han amatørspiller.

Når det er endt sådan, skyldes det til dels en god anbefaling fra Noah Holmstrøm. Ravn og Holmstrøm spillede ungdomsfodbold sammen i AaB. Nu skal de spille seniorfodbold sammen i Vejgaard. Vejgaard er stille og roligt ved at mærke fordelen ved at være divisionsklub og ikke som i tidligere sæsoner serieklub.

- Det her var 100 procent sikkert ikke blevet til noget, hvis det var for et år siden, da vi spillede danmarksseriefodbold. Nu er vi blevet lidt mere attraktive qua vores divisionsstatus, siger Søren Andersen.