Nordjysk dominans: AaB og Frederikshavn Blackhawks mødes i pokalfinalen

FLOORBALL:2020-vinderen af pokaltitlen i floorball for kvinder bliver med garanti nordjysk. AaB Floorball møder Frederikshavn Blackhawks i søndagens finalekamp ved Final4 i Ringsted.

AaB slog i semifinalen de forsvarende pokalmestre fra Copenhagen FC med 6-1 efter en fremragende defensiv indsats, hvor de samtidig var særdeles effektive. Med sejren fik aalborgenserne samtidig revanche for sidste års nederlag i DM-finalen til selvsamme Copenhagen.

- Det var dejligt at få lagt låg på det nederlag, og det skyldes først og fremmest, at hele holdet optrådte som en sammentømret flåde, som kæmpede for hver eneste meter. Det eneste, jeg kunne have ønsket mig, var lidt bedre offensivt spil, siger AaB-træner Niklas Knøsen.

Caroline Christoffersen (tv.) slog sejren fast for AaB Floorball med målet til 6-1 i slutfasen. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Frederikshavn Blackhawks havde noget lettere spil i deres semifinale, hvor de ydmygede Hafnia FC med hele 17-2. Klasseforskellen viste sig hurtigt, og så kunne nordjyderne tillade sig at spare på kræfterne.

- Vi tog et par af vores småskadede profiler tidligt ud af kampen og spillede bredt fra 2. periodes start, siger frederikshavnernes træner Jan Berggren.

Han ser frem til en tæt og spændende finale mod AaB, som ellers har vundet alle sæsonens tre hidtidige dueller.

- Men det er en modstander, vi kender ind og ud, og vil man være pokalmester, skal man slå dem alle. Samtidig føler vi, at vi er kommet tættere og tættere på dem i sæsonens møder, så vi tror på vores chance, fastslår Jan Berggren.

Hos AaB Floorball tager træner Niklas Knøsen gerne favoritværdigheden på sig.

- Det bliver bestemt ikke en let kamp, men kan vi få lukket ned for dem og kørt vores farlige omstillinger, så ligger kampen til os. Jeg satser også på, at vi kommer med et højere tempo end Frederikshavn Blackhawks, der havde en rolig dag på kontoret i deres semifinale, siger han.

Søndagens finale spilles kl. 11.00 og vises live på Youtube af Benløse Floorball Club.