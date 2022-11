Nordjysk duo på skolebænken: 2023 kan blive en historisk golfsæson

NORDJYLLAND:Søndag spillede Aalborg Golf Klubs Hamish Brown sig videre til finalen på DP World Tour Q-School, den såkaldte tourskole. Her kæmper han fra på fredag med om en plads på Europas bedste golftour.

Aalborgenseren, som tidligere på sæsonen blev professionel og spillede sig på Challenge Tour fra den nordiske Nordic Golf League, var i omspil på andet stadie af tourskolen. Men på allersidste putt avancerede han.

I tourskolens finaleturnering på Infinitum-anlægget i spanske Tarragona kæmper Brown side om side med en anden nordjyde med lidt mere erfaring. Frederikshavneren Lucas Bjerregaard holdt nemlig ikke på sit tourkort på DP World Tour i indeværende sæson og skal dermed på skolebænken i jagten på sin tiende sæson med et fuldt kort.

På DP World Tour er der næste sæson sikret nordjysk deltagelse i form af Aalborg Golf Klubs Martin Leth Simonsen, som avancerede fra Challenge Tour med en placering som nummer 14 på ranglisten Road to Mallorca for 2022. Derudover er tourveteranen fra Brønderslev, Søren Kjeldsen, fortsat at finde på højeste niveau i Europa efter 25 år på European Tour, som nu hedder DP World Tour.

Får Lucas Bjerregaard eller Hamish Brown et fuldt tourkort til DP World Tour i den kommende sæson, vil det være første gang nogensinde, at der er tre nordjyder på den pågældende tour. Golfsæsonen 2023 kan altså blive historisk for nordjysk golf.

Tourskolens finale spilles over seks runder fra torsdag 11. november til onsdag 16. november.