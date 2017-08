Nordjysk EM-stjerne sprogjonglerer

FODBOLD: Kvindelandsholdets Nadia Nadim fører sig ikke kun frem på fodboldbanen under EM i Holland.

Den 29-årige angrebsstjerne med fortid i både B52 Aalborg og Fortuna Hjørring kan også et eller andet med sprog - hun taler hele syv forskellige.

Efter Danmarks EM-kampe lader Nadim sig gerne interviewe på engelsk, tysk og naturligvis også på dansk. Derudover taler hun persisk, urdu, hindi og et ganske udmærket fransk.

- Jeg er ret klog. Man skulle ikke tro det. Surprise, siger Nadim med et stort grin.

- Jeg har egentlig let ved at lære ting. Jeg har gået på den matematiske linje i gymnasiet, og jeg elsker matematik, fysik og kemi. Men jeg har åbenbart også et sprogøre, siger hun.

Nadia Nadim ankom som flygtning fra Afghanistan til Danmark som 12-årig med sin mor og fire søskende.

Allerede på asylcentret begyndte hun at lære nye sprog.

- Vi så mange tyske tv-kanaler - også nogle af dem, der viste lidt fodbold - og det blev måske til en til to timer om dagen, siger Nadim.

Derudover havde hun tysk i folkeskolen, og det blev suppleret med sommerferier i Tyskland.

- Senere var jeg et par somre i Magdeburg, hvor min moster boede. Hun havde et stort lager, hvor hun solgte import- og eksportvarer fra Kina og sådan noget, fortæller hun.

Fransk havde Nadim igennem to år i gymnasiet.

- Mit franske er ikke på samme niveau som det tyske. Men hvis jeg boede et par måneder i Frankrig, ville jeg også være flydende i fransk.

- Jeg er på grænsen til et geni, tilføjer hun med et nyt grin.

- Jeg snakker også et okay engelsk, dansk, persisk - dari, som jeg er opvokset med - urdu og hindi, siger hun.

En af Nadia Nadims egne forklaringer på, at hun taler så mange forskellige sprog, er, at hun bare kaster sig ud i det.

- Min selvtillid gør, at jeg snakker, selv om jeg ikke kan det helt ordentligt. Det generer mig slet ikke, siger hun.

Til daglig er Nadia Nadim fuldtidsprofessionel fodboldspiller i Portland Thorns i USA. Ved siden af fodboldkarrieren er hun tæt på at færdiggøre medicinstudiet.

Ved EM i Holland er Nadim og holdkammeraterne nået frem til semifinalerne, hvor Østrig venter på torsdag.

Nadim har foreløbig bidraget med en enkelt scoring. Den faldt søndag, da hun i kvartfinalen udlignede til 1-1 i 2-1-sejren over de regerende tyske europamestre.

Torsdagens semifinale spilles klokken 18.00 i Breda.

/ritzau/