Nordjysk europamester blev hyldet: - Det er fedt at være med til at skrive historie

GOLF:To nordjyske golfspillere var i weekenden med til at skrive et stykke dansk golfhistorie.

Hamish Brown fra Aalborg Golfklub og Frederik Kjettrup fra Brønderslev Golfklub var med på det danske landshold, der lørdag efter en finalesejr over Frankrig for første gang sikrede Danmark guldet i EM for hold.

Derfor ventede der også Frederik Kjettrup en varm velkomst med besøg fra blandt andre borgmester Mikael Klitgaard (V), da han søndag middag vendte retur til Brønderslev.

- Det var meget fedt at se, at så mange mødte op, lyder det fra 21-årige Frederik Kjettrup, der oprindeligt er fra Aabybro, men altså repræsenterer Brønderslev Golfklub.

Frederik Kjettrup vendte blandet andet hjem til en lykønskning fra borgmester Mikael Klitgaard. Privatfoto

Visheden om, at han nu kan kalde sig europamester har dog ikke helt bundfældet sig.

- Det er helt sikkert højt oppe på listen over ting, jeg har prøvet, og det er meget fedt at være med til at skrive historie, men jeg tror måske ikke, at jeg helt har forstået det endnu. Vi har ikke haft så meget tid til at fejre det, fordi vi skulle til ceremoni en halv time, efter at vi var færdige med at spille i går (lørdag, red.), og så skulle rejse hjem tidligt i morges, men vi har da aftalt, at vi får det fejret ordentligt i gruppen, når tiden er til det, siger Frederik Kjettrup.

Han har ikke svært ved at pege på et afgørende øjeblik, der var med til at føre det danske hold mod guldet.

- Vores mål var selvfølgelig at vinde, for det er derfor, man stiller op, men det var stort, da vi slog Sverige i kvartfinalen. De har et rigtig stærkt hold, og det var det opgør, der kom til at afgøre, om vi skulle spille om medaljer eller noget knapt så sjovt. Det endte heldigvis med at blive rigtig sjovt, siger Frederik Kjettrup.

Frederik Kjettrup med det synlige bevis på, at han nu kan kalde sig europamester.

I lørdagens finale mod Frankrig var danskerne så suveræne, at det hele var afgjort, uden at Hamish Brown og Frederik Kjettrup havde gjort deres indflydelse gældende.

- Vi har da talt om, at det ikke var den fedeste måde at vinde på, fordi det ikke var så tæt igen, men på den anden side var det selvfølgelig meget rart, at det blev en sikker sejr, siger Frederik Kjettrup.

Næste opgave for nordjyden er DM i slagspil om tre uger på hjemmebanen i Brønderslev, og derefter går turen til USA, hvor han siden årsskiftet har haft sin daglige gang på Florida State University.

- Jeg skrev under med dem allerede sidste forår, men på grund af restriktionerne var ambassaden ikke åben, så jeg kunne først få mit visum fra januar i år. Det har været rigtig fedt at komme derover, og jeg ser det som en god vej mod en professionel karriere.

- En ting er, at man kan spille hele året derovre, men baner og faciliteter og generelt hele setuppet omkring holdene gør, at der er nogle muligheder, som man ikke har herhjemme. Man bliver bare en bedre spiller af at kunne spille og konkurrere hele tiden, siger Frederik Kjettrup.