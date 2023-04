Nordjysk fjerboldflagskib er finaleklar

BRØNDBY:Skovshoved har været holdet, man skulle slå, hvis man ville til tops i dansk holdbadminton. Med fire titler de seneste seks sæsoner er der ingen tvivl om, at "skovserne" har været en hård nød at knække. Noget kan dog tyde på, at Vendsyssel Elite Badminton er ved at støde de sejrsvante københavnere af tronen.

Ikke alene vandt VEB for første gang DM-titlen for hold for et år siden, men lørdag gjorde det forsvarende mesterhold og relativt kort proces mod Skovshoved. 5-1 kom sejrscifrene til at lyde på i DM-semifinalen.

Finalebilletten blev booket efter en holdkamp, der bød på flere spændende kampe i kampen.

På papiret var der flere kampe, som kunne falde ud til begge sider. Blandt dem var 1. damesingle, hvor VEB skulle håbe på en sejr til Kirsty Gilmour. Hun skulle møde Skovshoveds Line Christophersen, der ligger nummer 23 på den seneste verdensrangliste. Gilmour indtager en rangering som nummer 25 på samme liste.

Gilmour endte med at trække sig sejrsrigt ud af en tæt kamp med cifrene 21-18 i tredje sæt. Det udfald var ret symptomatisk for hele holdkampen, der bød på mange tætte sæt. Fælles for alle de tætte afgørelser var, at de faldt ud til fordel for Vendsyssel Elite Badminton, og med sejre i mixeddoublerne kom VEB rigtig godt i gang.

- Det var lidt ventet, at vi ville vinde mixerne, men det helt store kardinalpunkt kom, da Kirsty vandt den damesingle. Den sejr gjorde, at Magnus Johannesen kunne spille mere frit i sin kamp, og så kørte det ellers bare, siger cheftræner Allan Kolbro Nielsen.

- Vi var godt klar over, at Kirstys kamp mod Line Christophersen var en nøglekamp, og det var en helt lige kamp. Kirsty var bagud 7-11 i tredje sæt, men hun blev i det og fik kæmpet sig flot tilbage. Der var ingen tvivl om, der var nerver på, men det kontrollerede Kirsty bedst, siger Allan Kolbro Nielsen.

Med sejren venter Team Skælskør-Slagelse i søndagens finale, der kan ses på TV2 Sport fra klokken 12.

- Her forventer jeg en kamp, der kommer til at gå hele vejen ud i herredoublerne. Umiddelbart skal vi lige hjem og have kigget på vores opstilling, men jeg forventer ikke de store rokeringer - hverken hos os eller hos TSS, siger Allan Kolbro Nielsen.

- Vi tabte 4-5 til dem i grundspillet, men der havde vi ikke Beiwen Zhang med. Det kan godt blive en afgørende forskel, siger cheftræneren.