Nordjysk fjerdeplads i VM

TRAVSPORT: Jeppe Juel og Tripolini VP sikrede sig, lørdag aften dansk tid, sensationelt fjerdepladsen i VM-løbet International Trot i New York.

Jeppe Juel var på forhånd klar over, at både han og hesten Tripolini VP skulle levere en præstation langt over middel for, at kunne begå sig i International Trot på Yonkers Raceway i New York. Men både kusk og hest var klar til opgaven, og spurtede stærkt til en flot fjerdeplads.

I en lidt urolig start med en galopperende konkurrent, og hård kamp om positionerne, havnede Jeppe Juel og Tripolini VP desværre langt nede i feltet. Med 500 meter til mål udnyttede Jeppe Juel perfekt en åbning i feltet, og Tripolini VP afsluttede glimrende til en sensationel fjerdeplads, bare en længde fra tredjepladsen og bronzemedaljen. Vandt gjorde den italienske hest Twister Bi efter en mageløs præstation i ny verdensrekord 1.10,7/2.011ma.

- Vi har været underdogs hele vejen, så det er en kæmpe forløsning at bevise, at vi kan begå os på højeste niveau, lyder det fra en meget tilfreds Jeppe Juel. - Vi havde lavet en gameplan inden vi tog afsted, og den er fulgt til punkt og prikke. Det er skønt at blive belønnet, når man har forsøgt at gøre tingene så seriøst og professionelt som muligt. Der skal også være en stor cadeau til Line Holmsgaard som er fulgt med Tripolini VP herover, og leveret et flot flot stykke arbejde, fortsætter Jeppe Juel.

- Jeg er meget tilfreds med hestens indsats og fjerdepladsen, men jeg tænker også, hvad kunne det være blevet til med lidt mere racing luck fra start, smiler Jeppe Juel. - Nu skal vi lige lande, og så skal vi diskutere hvad vi skal. Der faktisk flere løb til Tripolini VP herovre i den nærmeste fremtid, så vi tæller på knapper om han skal med hjem til Danmark, eller blive lidt længere i USA, slutter Jeppe Juel der ikke hviler længe på laurbærrene, men er klar når hjemmebanen Racing Arena Aalborg har stævne på plakaten mandag aften.

Jeppe Juel og Tripolini VP.