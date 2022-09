Nordjysk fodboldhelt bliver ambassadør for Unicef

FODBOLD:Nordjyske Joakim Mæhle er i de seneste år blevet en af det danske fodboldlandsholds mest populære skikkelser, og nu vil vendelboen bruge sin platform på at tale børnenes sag.

Atalanta-spilleren er således ny ambassadør for Unicef, FN's børneorganisation, fortæller Unicef Danmark i en pressemeddelelse. Udover at være landsholdsprofil er Joakim Mæhle også en habil online gamer med både forkærlighed for computerspillet CS:GO og en stor følgerskare på streamingplatformen Twitch.

- Unicef har altid haft en særlig rolle for både mig og min familie, og jeg er virkelig stolt over at være med til at gøre en forskel for verdens børn. Det betyder meget for mig at sætte fokus på børns rettigheder i en tid, hvor de fysiske og online fællesskaber smelter mere og mere sammen. For rettighederne er de samme uanset om børnene bevæger sig i fodboldklubben, i skolegården eller på Snapchat og Twitch. Og i øjeblikket kræver det nok lidt ekstra fokus på blandt andet digital krænkelse og mobning, siger Joakim Mæhle.

De senere år har Dansk Boldspil-Union og fodboldlandsholdene også støttet Unicef Danmark ved blandt andet at bortauktionere deres spillertrøjer. Her er Joakim Mæhles popularitet heller ikke gået ubemærket hen. Efter Herrelandsholdets VM-kvalifikationskamp mod Skotland sidste år var det således backens spillertrøje, der modtog auktionens højeste bud på 20.502 kr.

- Joakim og Unicef er et fantastisk match. Han kommer både med kæmpestort engagement og erfaring fra fodboldens verden, samtidig med at han færdes hjemmevant i online miljøer – præcis som mange børn og unge. Jeg er derfor overbevist om, at Joakim vil kunne inspirere og hjælpe børn både herhjemme og ude i verden, siger Susanne Dahl, der er generalsekretær for Unicef Danmark.

Som ambassadør vil Joakim Mæhle primært støtte Unicefs arbejde inden for sport og i særdeleshed fodbold. Hos Unicef Danmark kommer han til at gøre Kasper Hjulmand selskab, idet landstræneren er medlem af Unicefs præsidium.